生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配菜？近日日本網友@pirooooon3在X平台疑惑發問：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

對「吃不吃蘿蔔絲」的疑問，網友意見呈現兩極。有網友直言不諱：「還是要看蘿蔔絲的狀況。吸滿魚肉血水的蘿蔔絲，我絕對吃不下。」有網友說：「除非你很喜歡，否則不建議吃，搞不好還有清洗重複利用的可能性。」

但曾任日式料理主廚的網友則提出專業見解，力挺食用蘿蔔絲：「我們的蘿蔔絲每天都使用新鮮白蘿蔔製作，也很注重口感，就是為了讓大家吃得美味。」這位前主廚表示，如果客人能將蘿蔔絲、紫蘇葉等配料全部吃光，他們會非常開心。他更強調：「我認為珍惜食物、不剩下食物，才是真正的禮儀。」這番言論獲得不少認同，讓大家重新思考惜食的意義。也有老饕網友分享獨特吃法：「親戚教我把白蘿蔔絲沾點醬油，再用紫蘇葉包著生魚片一起吃，超美味的！從此我就這麼吃了。真的超讚！」

生魚片旁的白蘿蔔絲（ツマ，tsuma），據說其名稱源自於日文的「妻」（tsuma）。生魚片是主角，而白蘿蔔絲在旁邊襯托主角的姿態，恰好與當時妻子輔佐丈夫的傳統角色重疊。除此之外，還有抗菌、吸附生魚片多餘水分、幫助消化等多重功能。下次享用生魚片時，或許可以多留意一下這些看似不起眼的白蘿蔔絲，感受日本飲食文化中的智慧。