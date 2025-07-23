快訊

颱風范斯高生成！ 最新路徑、對台影響出爐

昏迷60小時死裡逃生！眭澔平被爆疑遭「登山女神」曾格爾詐騙

原民拿獵槍打爆鄰居頭關12年還得監護5年 怨「5年太長」上訴

生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

聯合新聞網／ 綜合報導
生魚片旁常見的白蘿蔔絲，其實有著重要功能。圖／ingimage
生魚片旁常見的白蘿蔔絲，其實有著重要功能。圖／ingimage

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配菜？近日日本網友@pirooooon3在X平台疑惑發問：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

對「吃不吃蘿蔔絲」的疑問，網友意見呈現兩極。有網友直言不諱：「還是要看蘿蔔絲的狀況。吸滿魚肉血水的蘿蔔絲，我絕對吃不下。」有網友說：「除非你很喜歡，否則不建議吃，搞不好還有清洗重複利用的可能性。」

但曾任日式料理主廚的網友則提出專業見解，力挺食用蘿蔔絲：「我們的蘿蔔絲每天都使用新鮮白蘿蔔製作，也很注重口感，就是為了讓大家吃得美味。」這位前主廚表示，如果客人能將蘿蔔絲、紫蘇葉等配料全部吃光，他們會非常開心。他更強調：「我認為珍惜食物、不剩下食物，才是真正的禮儀。」這番言論獲得不少認同，讓大家重新思考惜食的意義。也有老饕網友分享獨特吃法：「親戚教我把白蘿蔔絲沾點醬油，再用紫蘇葉包著生魚片一起吃，超美味的！從此我就這麼吃了。真的超讚！」

生魚片旁的白蘿蔔絲（ツマ，tsuma），據說其名稱源自於日文的「妻」（tsuma）。生魚片是主角，而白蘿蔔絲在旁邊襯托主角的姿態，恰好與當時妻子輔佐丈夫的傳統角色重疊。除此之外，還有抗菌、吸附生魚片多餘水分、幫助消化等多重功能。下次享用生魚片時，或許可以多留意一下這些看似不起眼的白蘿蔔絲，感受日本飲食文化中的智慧。

妻子 生魚片 日本料理

延伸閱讀

挖池搭椅自製野溪溫泉！北海道溫泉源頭遭擅闖 旅館水量不足被迫部分停業

日食安專家點名「添加物金三角」 3大NG點心別給孩子吃

含鈣量比牛奶還高！這款油菜冷熱皆宜 達人揭料理2原則：營養又美味

尋找高級食材？神秘外籍人潮夜襲東京公園 管理單位急貼告示制止

相關新聞

英國龐德迷缺錢「通俄」 MI5假扮俄諜繩之以法

英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」和情報工作後勤服務，沒想到這2位男子其實是...

生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配角？近日在日本X平台網友@pirooooon3發文疑惑表示：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

電影院神級寶座在哪？不被擋、能伸腿最受青睞 一處如「私人包廂」

根據日媒「集英社 Online」報導，一張熱門的電影座位偏好熱區圖，意外掀起網友共鳴與熱議。網友@mai2004_cine 在X平台上分享了一張由網友票選出來、「最喜歡的電影座位」熱區圖，將大家心中理想座位的位置一目了然地呈現在座位表上，引發上萬網友按讚與討論。

媲美人類智慧 AI模型數學奧林匹亞摘金

谷歌公司與人工智慧（AI）新創公司OpenAI都宣布，其AI模型在國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。業界競相打造足以媲美人類...

疲勞駕駛猶如酒駕？ 長期開車恐引發「1類人」神經受損、脊椎退化

 疲勞駕駛的判斷力竟與酒醉並駕齊驅？根據新加坡政策研究所調查，當地平台工作者平均每週工時高達59小時，有人一天上路10到12小時，長期處於高壓、睡眠不足狀態，身心健康亮紅燈。

有智商還有情商 「人工同理心」機器人是長照新未來？

在德國北部的老年護理院裡，機器人Garmi正「看」著一名護理師問道：「你今天過得如何？」雖然聲音是電子合成的，但語調親切平和。護理師笑著回答：「很好，你呢？」「我也很好，謝謝關心。」 這段對話可能聽起來很簡單、甚至不怎麼靈巧，但在這間養老院裡，它代表了未來照護的一次嘗試：培養出「社交機器人」的同理心。有智商後有情商，人工智慧更上一樓，就是人工同理心（Artificial Empathy）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。