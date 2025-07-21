暖化加劇 德國種植「快餐樹」為城市降溫

熱浪來襲、城市草地乾黃，面對極端氣候挑戰，德國植被專家提出「快餐樹」種植方案，在中部城市埃爾福特引入成長快速、耐熱耐旱的樹種，盼為城市降溫、提升綠蔭覆蓋率。

德國城市夏季氣溫普遍比郊區高出約攝氏2度。近年柏林、慕尼黑等大城接連出現多個倡議團體，呼籲地方政府擴大綠化、種植更多樹木。

柏林公民倡議團體「樹木決定」（BaumEntscheid）即主張，每隔15公尺就應種一棵椴樹、楓樹或其他樹種，目標在2040年前將全市行道樹數量倍增至100萬棵，增加城市綠帶與公園，現正在連署推動公投。

實務上推動城市植樹並非易事，不僅行政流程繁複，還涉及高額成本與繁雜工程規劃，尤其在大城市密集開發地區，植樹往往需避開地下管線，施工前還得與多個公用設施單位協調。

以慕尼黑為例，市府指出，即便是在原有樹木位置重新栽種，每棵行道樹平均需耗費5000歐元（約新台幣17萬元）；若需在廣場或人行道等水泥鋪面開挖新植，平均成本更高達2萬歐元（約新台幣68萬元）。

主因在於城市地下管線密布，包括電信、電力、自來水、天然氣與供熱設施，施工前須與各單位協調，否則恐導致公共服務中斷，例如網路斷線。部分路段甚至需要為根系龐大的樹木騰出空間，重配地下管線設施。

德國「明鏡週刊」報導，為突破植樹瓶頸，德國中部城市埃爾福特（Erfurt）近來試驗種植一批被地方官員稱為「快餐樹」（Fast-Food-Bäume）的速生樹種，包括混種泡桐、紅楓、小葉楊、台灣櫸與歐洲白榆等。

這些皆非德國傳統的城市行道樹，樹種特色是對土壤要求低、生長快速、耐熱耐旱，適合在貧瘠硬質土壤上簡易栽種。

提出此一概念的埃爾福特大學植物學教授芮夫（Jonas Reif）告訴「明鏡週刊」（DerSpiegel）：「這些樹不需要特別整地或富含腐植質的培育土壤，只要挖個小坑、種下樹苗、回填原土，就能生長。」

根據芮夫的實驗觀察，即便在德國近年的酷暑下，這些樹依然枝葉茂盛、展現強大適應力。不過他也坦言，這類「快餐樹」樹種壽命較短，若缺乏妥善照護，約20年就可能出現病害，難與橡樹、椴樹等德國傳統行道樹動輒能存活超過50到60年以上相比。

此外，由於根系相對淺，「快餐樹」遇強風暴雨也容易傾倒。芮夫認為，這些樹更適合作為應對極端高溫的過渡性綠化策略，或在特定區域內提供遮蔭，未來仍須配合城市整體長期植栽計畫，尋求永續解方。