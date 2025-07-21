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南韓6旬父自製槍枝射殺兒子 家中私藏爆裂物

中央社／ 記者廖禹揚首爾21日專電

韓國一名63歲男性A某涉嫌於20日晚間在自己的生日派對上用自製槍枝射殺兒子，逃逸後稍晚被警方逮捕歸案，調查過程中發現他在家中還藏匿多個自製爆裂物，設定在今天中午引爆。

韓聯社報導，A某涉嫌於20日晚間約9時31分在仁川市一處公寓33樓家中，以自製槍枝殺害30歲的兒子B某。當時他正在參加兒子為他舉辦的生日派對，現場還有他的兒媳婦、2名孫兒及友人。

A某犯案後，現場其他人躲進房中報案，但因無法確認A某是否還留在屋內，警方為避免造成更多傷亡，並未立即進入屋內，確認A某已逃逸後才進入將B某送醫，當時他已經沒有心跳，最後不治身亡。

警方在今天凌晨零時20分於首爾逮捕A某，他在偵訊過程中透露犯案動機為家庭關係不睦，自己透過YouTube學習製作槍枝，子彈是約20年前購買，一直保管在倉庫裡的狩獵用子彈。據調查，A某當天共使用3發子彈，1發打中房門，2發擊中兒子胸部，還保有86發子彈。

警方根據供詞，在A某首爾市道峰區的家中發現15個利用塑膠瓶、牛奶罐等製成的爆裂物，連接著點火裝置，原設定在今天中午12時點火引爆。他的車上則搜出2把自製槍枝、9支槍管，家裡也有5到6支可能用於製作槍枝的金屬管。

槍枝 生日

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