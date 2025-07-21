馬尼拉大雨停班課 淹水堵車水壩滿溢狀況連連

雖然中度颱風薇帕昨天已登陸中國廣東，但外圍環流加上西南季風影響，再碰上菲律賓正值雨季，近日大馬尼拉大雨不斷，氣象局預測大馬尼拉降雨量上看200毫米，菲國政府緊急宣布大馬尼拉地區政府機關和各級學校停班停課。

駐菲律賓台北經濟文化辦事處特別提醒來菲律賓旅遊的國人，以及當地台商和台灣鄉親減少外出，注意防範淹水、強風及交通狀況，確保自身與家人安全

菲律賓氣象局（PAGASA）今天上午8時對大馬尼拉地區以及週邊省分發布「黃色」降雨警示，近11時調升至「橘色」，預測降雨量可能達到100至200毫米。

根據菲律賓氣象局的分級，「黃色」是指低漥地區和河道附近可能淹水，民眾應該注意；「橘色」代表低漥地區和河道附近已有淹水威脅，應作準備；「紅色」意味可能發生嚴重淹水，需開始採取因應措施。

大馬尼拉地區多處發生淹水、交通大堵塞，總統府馬拉坎南宮已宣布，大馬尼拉地區和週邊省份的學校下午停課、非醫療及救災公立部門停班。

菲律賓氣象局並說，大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）的拉梅薩水壩（La Mesa Dam）水位瀕臨滿溢，有可能放水，下游民眾需留意；鄰省布拉坎（Bulacan）的怡波（Ipo Dam）則已經排出約66立方公尺的水。

另一方面，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）的災情報告顯示，颱風「薇帕」加上西南季風影響，已在菲律賓造成5人死亡、5人受傷、7人失蹤，80萬人生活受到影響，其中2萬多人被疏散至臨時收容所。

菲律賓今年的雨季於6月2日正式開始，菲律賓氣象局預料會持續至11月，這段期間可能會遭受11至19個颱風侵襲。