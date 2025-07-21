希臘氣象局再度發布熱浪警報 預計持續一週
希臘國家氣象機構今天再度發布熱浪警報，預計未來一週，這個瀕臨地中海的國家將受新一波熱浪影響，22日氣溫預估飆至攝氏43度。
法新社報導，希臘國家氣象機構EMY預告，這一波熱浪將自明天起席捲希臘，高溫幾乎將持續整週，22日氣溫預計將飆至攝氏43度，熱浪可能在26日結束。
希臘中部地區預料在明天迎來攝氏41度高溫，雅典與第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）則將達到攝氏38度。
22日，雅典高溫可能達到攝氏40度。
希臘已在6月底與7月初歷經兩波熱浪，迫使當局限制該國最著名古蹟雅典衛城（Acropolis）的開放時間，以保障遊客安全。
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