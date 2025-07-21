希臘氣象局再度發布熱浪警報 預計持續一週

從日本明治時代的新興交通工具到受歡迎的觀光體驗，日本人力車夫的地位跟著節節上升。西尾龍太年輕時沉迷賭博，現在經營東京淺草最大車隊，用明星的概念打造旗下車夫，「我不希望在這裡工作過的人，到其他職場會被人指指點點。」日本人力車市場靠外國觀光客壯大，「東京力車」卻有六成是日本客人，他透露當中的祕訣。

2025-07-21 08:00