熱浪加劇缺水 伊朗當局籲民眾節約用水
法新社今天引述伊朗媒體報導，伊朗在熱浪持續肆虐下面臨嚴重缺水，政府呼籲民眾減少用水。
水資源短缺是伊朗的一大問題，尤其是在南部乾旱省分。缺水問題與長期管理不善、地下水資源過度開發以及氣候變遷影響日益加劇等因素有關。
國家氣象局昨天表示，伊朗正經歷今年以來最炎熱的一週，部分地區氣溫超過攝氏50度。
伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天在社群平台X表示，為因應持續高溫並節約水電，德黑蘭省（Tehran）將在23日放假一天。
根據氣象報告，德黑蘭今天高溫達攝氏40度，預測明天將上升至41度。
伊朗學生通訊社（ISNA）報導，德黑蘭市議會議長向藍（Mehdi Chamran）呼籲民眾「節約用水，以免供水減少」。
近幾天伊朗多個省分政府相繼發出類似呼籲。
德黑蘭省水資源管理公司呼籲民眾「至少減少20%」的用水量，以紓解缺水壓力。該公司指出，供應德黑蘭的水庫因多年降雨持續減少，目前水位為「百年來最低」。
保守派報紙「青年日報」（Javan）昨天報導，當局已在首都德黑蘭部分地區限水以緩解危機，導致某些地區停水長達12至18小時。
伊朗能源部長阿里亞巴迪（Abbas Aliabadi）今天就供水減量致歉，表示此舉是為了「更妥善管理資源」。
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