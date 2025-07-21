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印尼1艘渡輪起火釀3死 500多人獲救

中央社／ 雅加達21日綜合外電報導

印尼緊急應變官員今天表示，一艘渡輪在蘇拉威西島（Sulawesi）外海起火，造成3人罹難，另有500多人獲救。

法新社報導，據印尼海防單位表示，KM巴薩隆納5號渡輪（KM Barcelona 5）7月20日駛向萬鴉老（Manado）時船尾起火，乘客們穿著救生衣跳船。

萬鴉老救援中心發出的一段影片顯示，一艘海警船向冒出黑煙的渡輪噴水。

印尼當局先前通報有5人在意外中喪生，後來下修死亡人數為3人。

萬鴉老搜救當局負責人蘭當（George Leo MercyRandang）今天告訴法新社：「目前為止，聯合救援隊仍在持續搜救，相關資訊持續釐清中。」

印尼的國家搜救機構今天在聲明中指出，從渡輪和水中救出至少568人，3人罹難。

根據渡輪登記紀錄顯示，船上僅登記有280名乘客與15名船員。印尼當地媒體指出，這艘船的載客量最多為600人。

印尼是擁有約1萬7000座島嶼的群島國家，當地不時會發生海上意外，部分原因出自於寬鬆的安全標準與惡劣天氣。

這次渡輪火災發生的幾週前，另一艘渡輪因惡劣天氣在熱門度假勝地峇里島（Bali）附近沉船，造成至少19人罹難。

今年3月，一艘載有16人的船在峇里島外海因風浪過大而翻覆，導致1名澳洲女子喪命，另有至少1人受傷。

2018年一艘渡輪於印尼蘇門答臘島（Sumatra）一座湖泊，造成逾150人溺斃，事發當地是世界最深湖泊之一。

印尼 峇里島

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