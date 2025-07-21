登月56週年 教宗致電太空人艾德林慶賀

羅馬天主教教宗良十四世今天致電太空人艾德林，並參觀位於岡多福堡（Castel Gandolfo）的梵蒂岡天文台（Vatican Observatory），紀念人類首次登月56週年。

美國籍的良十四世（Pope Leo XIV）在社群平台X上寫道：「今晚，在阿波羅11號登月56週年之際，我與艾德林（Buzz Aldrin）談話。」

他寫道：「我們共同回憶了這一歷史性壯舉，這是人類智慧的見證，並反思了造物的奧秘和偉大。」

艾德林是繼阿姆斯壯（Neil Armstrong）之後，第2位踏上月球表面的人，他們執行歷史性的阿波羅11號（Apollo 11）任務，確保了美國在太空競賽中的勝利。

阿姆斯壯已於2012年辭世。

艾德林是一位虔誠的基督徒，他使用長老會牧師提供的旅行包在月球表面領受了聖餐。

教宗表示，他在通話中祝福這位95歲的美國太空人及其家人。

今天稍早，良十四世參觀了坐落在教宗夏宮岡多福堡附近綠樹成蔭山頂上的梵蒂岡天文台。