快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

登月56週年 教宗致電太空人艾德林慶賀

中央社／ 義大利岡多福堡20日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世今天致電太空人艾德林，並參觀位於岡多福堡（Castel Gandolfo）的梵蒂岡天文台（Vatican Observatory），紀念人類首次登月56週年。

美國籍的良十四世（Pope Leo XIV）在社群平台X上寫道：「今晚，在阿波羅11號登月56週年之際，我與艾德林（Buzz Aldrin）談話。」

他寫道：「我們共同回憶了這一歷史性壯舉，這是人類智慧的見證，並反思了造物的奧秘和偉大。」

艾德林是繼阿姆斯壯（Neil Armstrong）之後，第2位踏上月球表面的人，他們執行歷史性的阿波羅11號（Apollo 11）任務，確保了美國在太空競賽中的勝利。

阿姆斯壯已於2012年辭世。

艾德林是一位虔誠的基督徒，他使用長老會牧師提供的旅行包在月球表面領受了聖餐。

教宗表示，他在通話中祝福這位95歲的美國太空人及其家人。

今天稍早，良十四世參觀了坐落在教宗夏宮岡多福堡附近綠樹成蔭山頂上的梵蒂岡天文台。

美國 教宗 太空人 良十四世

延伸閱讀

教宗抨擊加薩戰爭野蠻 疾呼和平解決衝突

MLB／響尾蛇蘇亞雷斯雙響砲 超前大谷還躍居國聯雙冠王

MLB／球迷票選上半季國聯MVP不是大谷 小熊PCA獲選

MLB／威脅大谷翔平MVP？小熊PCA「25+25」達陣寫多項紀錄

相關新聞

自民黨政權保衛戰失利，日本外國人政策成難題

這次的參議院選舉中，最受到選民關注的議題，並不是過往常被拿出來討論的「消費稅」、「勞動保障」或是「民生物價」等，反而是「外國人管理」成為各政黨爭執的焦點，足見在外國人赴日觀光旅遊或是工作等逐年增加的狀態下，與日本本地的摩擦也越來越大了。

弒母命案！日無業男將六旬母斬首 滿身沾血︰毫無疑問是我殺了她

日本發生恐怖倫常命案。1名無業男子用利刀猛砍六旬母親，她慘被兒子斬首身亡。逆子衣服沾滿鮮血，事後被捕承認罪行，直言…

從賭徒到淺草最大人力車隊老闆 他怎辦到擁6成日本客人

從日本明治時代的新興交通工具到受歡迎的觀光體驗，日本人力車夫的地位跟著節節上升。西尾龍太年輕時沉迷賭博，現在經營東京淺草最大車隊，用明星的概念打造旗下車夫，「我不希望在這裡工作過的人，到其他職場會被人指指點點。」日本人力車市場靠外國觀光客壯大，「東京力車」卻有六成是日本客人，他透露當中的祕訣。

俄羅斯遠東近海發生規模7.4強震 幾小時後「海嘯警報解除」

俄羅斯緊急事務部指出，俄國遠東地區近海今天稍早發生的一系列強震並未引發致命海嘯，因此解除海嘯警報

產值成長率勝晶片！觀光才逆襲超車新加坡 越南又瞄準音樂經濟

搶演唱會的票，常搶到懷疑人生？一個數字更跌破眼鏡——直到2033年，全球包含演唱會、音樂節等音樂活動市場產值，年複合成長率將達到9.5%...

加拿大律師搖身一變成台灣漁夫 李豪航遍全台挖掘漁港好故事

溫哥華圖書館昨天舉辦了一場講座，請到溫哥華出生長大的李豪（Leo Seewald）談自己如何從一名加拿大律師變成台灣漁夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。