快訊

50張台積電引爆家族爭產！「1人照顧5人分錢」孝女賣股繳稅挨告

中山女高校長打造文武全才校園 讓學生實踐異想天開

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

越獄1年多落網 厄瓜多頭號逃犯引渡至美國受審

中央社／ 基多20日綜合外電報導

厄瓜多監獄管理局表示，厄瓜多政府今天將惡名昭彰的毒梟、黑幫LosChoneros首腦馬西亞引渡美國。馬西亞士2024年從最高安全級別監獄越獄後，一個月前再度落網。

綜合法新社和路透社報導，美國檢方今年4月指控馬西亞士（Adolfo "Fito" Macias）涉嫌販運古柯鹼、共謀與違反槍械法，包括武器走私等罪行。

根據美國司法部今天提交的信函，馬西亞士將於明天出庭，就「本案的更新起訴書（SupersedingIndictment）接受傳訊」。

厄瓜多國家監獄管理單位SNAI在聲明中指出，馬西亞士今天從厄瓜多西南部一座最高安全等級監獄移監他處，「以配合引渡程序」。

照片顯示，馬西亞士身穿防彈背心，戴著頭盔與手銬，由警方押送離開。

綽號費托（Fito）的馬西亞士上週在厄瓜多首都基多（Quito）一家法院同意被引渡至美國受審，成了厄瓜多去年新法施行以來，首位被引渡的厄瓜多人

馬西亞士6月落網時，厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）對美國有線電視新聞網（CNN）說：「我們很樂意把他送去（美國），讓他接受美國法律制裁」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

引渡 西亞 美國 厄瓜多

延伸閱讀

富蘭克林投顧：市場多空訊息紛雜 分散投資開拓新局

富蘭克林投顧：美國有望複製1990年代榮景 美股長線表現持續看好

陸稀土出口美國飆升六倍 本月出貨可望進一步回升

高雄男駕車衝撞路邊轎車5次 網酸「沒帶沙拉油進不去」落網原因曝

相關新聞

自民黨政權保衛戰失利，日本外國人政策成難題

這次的參議院選舉中，最受到選民關注的議題，並不是過往常被拿出來討論的「消費稅」、「勞動保障」或是「民生物價」等，反而是「外國人管理」成為各政黨爭執的焦點，足見在外國人赴日觀光旅遊或是工作等逐年增加的狀態下，與日本本地的摩擦也越來越大了。

弒母命案！日無業男將六旬母斬首 滿身沾血︰毫無疑問是我殺了她

日本發生恐怖倫常命案。1名無業男子用利刀猛砍六旬母親，她慘被兒子斬首身亡。逆子衣服沾滿鮮血，事後被捕承認罪行，直言…

從賭徒到淺草最大人力車隊老闆 他怎辦到擁6成日本客人

從日本明治時代的新興交通工具到受歡迎的觀光體驗，日本人力車夫的地位跟著節節上升。西尾龍太年輕時沉迷賭博，現在經營東京淺草最大車隊，用明星的概念打造旗下車夫，「我不希望在這裡工作過的人，到其他職場會被人指指點點。」日本人力車市場靠外國觀光客壯大，「東京力車」卻有六成是日本客人，他透露當中的祕訣。

俄羅斯遠東近海發生規模7.4強震 幾小時後「海嘯警報解除」

俄羅斯緊急事務部指出，俄國遠東地區近海今天稍早發生的一系列強震並未引發致命海嘯，因此解除海嘯警報

產值成長率勝晶片！觀光才逆襲超車新加坡 越南又瞄準音樂經濟

搶演唱會的票，常搶到懷疑人生？一個數字更跌破眼鏡——直到2033年，全球包含演唱會、音樂節等音樂活動市場產值，年複合成長率將達到9.5%...

加拿大律師搖身一變成台灣漁夫 李豪航遍全台挖掘漁港好故事

溫哥華圖書館昨天舉辦了一場講座，請到溫哥華出生長大的李豪（Leo Seewald）談自己如何從一名加拿大律師變成台灣漁夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。