越獄1年多落網 厄瓜多頭號逃犯引渡至美國受審

厄瓜多監獄管理局表示，厄瓜多政府今天將惡名昭彰的毒梟、黑幫LosChoneros首腦馬西亞士引渡至美國。馬西亞士2024年從最高安全級別監獄越獄後，一個月前再度落網。

綜合法新社和路透社報導，美國檢方今年4月指控馬西亞士（Adolfo "Fito" Macias）涉嫌販運古柯鹼、共謀與違反槍械法，包括武器走私等罪行。

根據美國司法部今天提交的信函，馬西亞士將於明天出庭，就「本案的更新起訴書（SupersedingIndictment）接受傳訊」。

厄瓜多國家監獄管理單位SNAI在聲明中指出，馬西亞士今天從厄瓜多西南部一座最高安全等級監獄移監他處，「以配合引渡程序」。

照片顯示，馬西亞士身穿防彈背心，戴著頭盔與手銬，由警方押送離開。

綽號費托（Fito）的馬西亞士上週在厄瓜多首都基多（Quito）一家法院同意被引渡至美國受審，成了厄瓜多去年新法施行以來，首位被引渡的厄瓜多人

馬西亞士6月落網時，厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）對美國有線電視新聞網（CNN）說：「我們很樂意把他送去（美國），讓他接受美國法律制裁」。

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