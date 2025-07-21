弒母命案！日無業男將六旬母斬首 滿身沾血︰毫無疑問是我殺了她

日本發生恐怖倫常命案。1名無業男子用利刀猛砍六旬母親，她慘被兒子斬首身亡。逆子衣服沾滿鮮血，事後被捕承認罪行，直言「毫無疑問，是我殺了她」。疑犯父親協助調查時表示，兒子一直精神不穩定，事發前母子曾經發生爭執，警方初步相信疑犯因口角而犯案，正調查其精神狀態和爭吵內容。

口角後反鎖自己和母親在房內

日媒於今年7月報導，事件發生在兵庫縣西宮市，36歲無業男子小林亮和家人同住，案發於7月15日傍晚6時許，小林亮和67歲母親小林亨子發生爭執後，他情緒非常激動，將自己和母親反鎖2樓房間內，年約70歲父親見狀擔心不已，於是報案。

母親慘遭斬逆 逆子認罪

警方接報到場調查，發現小林亨子倒臥床上，頸部遭利器割斷，已明顯死亡，其斷開的頭顱則在房內。小林亮衣服沾滿鮮血，他當場承認弒母，因涉嫌謀殺被捕。屍檢報告結果顯示死者是因頸部遇刺失血過多，警方同時在房內找到1把懷疑兇器的刀具。

父親︰兒子一直精神不穩

疑犯父親向警方表示，兒子精神一向不穩定，妻子事發前和兒子發生口角，警方懷疑爭執內容成為導火線，會繼續跟進案件。

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文章授權轉載自《香港01》