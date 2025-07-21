從諾曼第登陸老兵變網紅 「傑克老爹」102歲辭世

曾參加第二次世界大戰諾曼第登陸的美國老兵傑克．拉森已經辭世，享壽102歲。暱稱「傑克老爹」的他晚年分享戰場故事而成為擁有120萬粉絲的網紅。

美聯社報導，總能很快地對陌生人送上微笑，而且不吝於給人擁抱的這位生動的演說家，讓老老少少為之著迷。傑克．拉森（Jake Larson）孫女麥卡拉（McKaela Larson）宣布死訊時表示，來自明尼蘇達州、自稱鄉下男孩的他「直到最後都在說笑話」。

消息傳出後，他的「傑克老爹說故事時間」（Story Time with Papa Jake）TikTok帳號迅速湧入來自全美各地的致敬留言，向生前住在加州拉法葉（Lafayette）的他表達哀思。至今仍然對盟軍在二戰中幫助擊潰納粹德國占領的諾曼第（Normandy）周邊城鎮，也向他致敬。

麥卡拉在社群媒體帳號中宣布：「我們敬愛的傑克老爹已經於7月17日以102歲之齡離世。」

她寫道：「用老爹的口吻來說，最最最愛你們。」

傑克．拉森1922年12月20日生於明尼蘇達州奧瓦通納市（Owatonna），1938年加入國民兵（National Guard）。1942年他被派駐北愛爾蘭，並在諾曼第登陸行動中擔任作戰士官，負責制定行動規劃。

他是1944年6月6日諾曼第登陸（D-Day）行動的近16萬盟軍士兵其中一員。在奧馬哈海灘（Omaha Beach）登陸時，他躲過機槍掃射，毫髮無傷地抵達布滿德國火砲掩體、俯瞰海灘的懸崖。

拉森於6月諾曼第登陸81週年時，在俯瞰奧馬哈海灘成排墳墓之間告訴美聯社：「我們是幸運的一群。我們是他們的家人。我們有責任榮耀這些給我們生存機會的人。」