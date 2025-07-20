俄羅斯遠東近海發生規模7.4強震 幾小時後「海嘯警報解除」

俄羅斯緊急事務部指出，俄國遠東地區近海今天稍早發生的一系列強震並未引發致命海嘯，因此解除海嘯警報。

法新社報導，北太平洋今天稍早發生一連串地震，其中在格林威治標準時間8時49分的規模7.4地震最為強烈，在那之後，美國地質調查所（USGS）發布海嘯警報，預測會出現「危險海浪」。

美國地質調查所表示，預期俄羅斯沿海將出現30公分至1公尺高的海浪，日本和美國夏威夷州的海浪則會低於30公分。

幾個小時過後，俄羅斯緊急事務部說道：「堪察加半島（Kamchatka Peninsula）人口居住地區的海嘯威脅已經過去。」