加拿大律師搖身一變成台灣漁夫 李豪航遍全台挖掘漁港好故事

溫哥華圖書館昨天舉辦了一場講座，請到溫哥華出生長大的李豪（Leo Seewald）談自己如何從一名加拿大律師變成台灣漁夫。李豪說，他從小就在濱海的溫哥華長大，但更愛被海洋環繞的台灣，也因此開啟一道意外人生。

李豪接受中央社訪問時第一句話就用國語笑著說：「我國語、粵語都說得很好，還會德語、法語，但是英語最差。」

當然，這是玩笑話。一般人很難想像一個白皮膚的外國人能說得一口流利的國語，更難以想像他竟然是一名台灣漁夫。他說：「到今天為止，我相信自己仍是台灣唯一白皮膚的漁夫！」

李豪在加拿大西門菲沙大學商學院學士畢業後，隨後到亞伯達大學攻讀法學院，成為律師後到香港律師事務所工作。

能順利到香港工作，源於他少年時就奠定的中文基礎。

李豪說，少時常與父母家人一起到華埠吃飯，對華人的語言文化產生興趣，10歲時主動對媽媽說：「我想學中文。」「那個年代中文教學還沒那麼普遍，我們又不熟悉華人圈子，我很感謝媽媽為了讓我學中文，費心地幫我一直打電話找老師。」

40年前的溫哥華華人都是說粵語，因此當時李豪學的是粵語，隨後從香港轉至北京工作，才開始接觸國語。

因緣際會下，2006年他進入宏利金融集團（Manulife）工作，老闆讓他選擇去台灣或是印尼，他說：「很多人都跟我說台灣好，去了不會後悔。」

他到台灣擔任宏利保險的副總經理和其資產管理公司的董事長，他的海洋之旅也開始了。

從小就喜歡海的李豪一開始買了遊艇行走台灣海域，後來發現只有漁船才能進漁港，這讓他很沮喪。直到他5年前獲得台灣身分證後，終於如願可以買漁船、通過漁夫資格考，正式成為一名漁民，行船探索台灣大小漁港。

他說：「台灣有230多個漁港，很多台灣人都不知道吧！」

他知道很多漁民必須全心投入工作、掙錢維繫生活，不可能有機會走訪各個漁港，更不要說一般人了，即使每天吃魚，也不太明白漁港和漁民文化。「但台灣海洋和漁民真的有太多好故事，我感覺自己是正港台灣人，有義務走遍每個漁港，把它們的美麗介紹給全世界人知道。」

如今他不僅是永鑫能源董事長，還是TaiwanPlus電視節目「豪哥海上看台灣」（Happy Fisherman）的主持人，在節目中輕鬆地切換英語和國語，和漁民一起出海，介紹台灣各地漁民的生活和漁港風光。

李豪已經踏足過約170多個漁港，接下來的計畫是到金門、馬祖。問他如果中國漁船來挑釁怎麼辦呢？他說：「不擔心，我船上有很多台啤，請他們來喝啤酒話家常，大家一起捕魚、一起開心。」

李豪的演講是今年加拿大台灣節（Taiwan Festival）的第一個暖場活動。台灣節主辦人，加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，在李豪身上可以看到他充滿冒險挑戰的精神，以及他對台灣鄉土文化的熱愛。

吳權益說：「一個加拿大人都能如此深愛台灣，我們是不是該對自己的身分與文化要有更多的反思和理解呢？」

他說，接下來溫哥華圖書館還會有包括磁磚、音樂、美食等多個場次的講座，透過不同觸角展示豐富的台灣故事。