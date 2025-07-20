產值成長率勝晶片！觀光才逆襲超車新加坡 越南又瞄準音樂經濟

摘要 音樂觀光正成為全球旅遊新顯學，越南政府正瞄準這波熱潮，透過打造演唱會經濟與在地音樂文化，要讓自己成為東南亞音樂旅遊重鎮。

搶演唱會的票，常搶到懷疑人生？一個數字更跌破眼鏡——直到2033年，全球包含演唱會、音樂節等音樂活動市場產值，年複合成長率將達到9.5%，比同時間全球半導體晶片市場的8.1％還要高。

各國無不出奇招搶佔這塊大餅。新加坡5月下旬找來女神卡卡（Lady Gaga）舉辦演講會，飯店預訂量飆升200％。不丹今年初首度舉行大型國際演唱，也爭取到紅髮艾德（Ed Sheeran）出演。

近來動作最積極的國家之一，便是去年入境旅客達1750萬，首度超越新加坡的越南。

越南媒體VietnamPlus指出，作為2030年長期旅遊發展戰略的一部份，越南政府已經把和體育、娛樂相關的旅遊列為優先發展項目。

除了成功吸引BLACKPINK、西城男孩（Westlife）、G-DRAGON等全球知名巨星在越南舉辦演唱會，和前述國家最大不同的是，越南本地的音樂製作也日漸受到更多關注。

例如，越南歌手Hòa Minzy的音樂影片Bac Bling，歌名Bac源自越南北部的北寧省名稱，而Bling則指閃耀、蓬勃發展。影片中呈現北寧多個代表景點，在社群媒體上迅速爆紅，甚至還在澳洲、新加坡、韓國進入排行榜前五或前十名，自3月上線以來，迄今已在YouTube累積逾2.3億次觀看。

馬來西亞媒體The Star指出，這種精心製作、高品質的音樂影片問世，帶著觀眾深入探索越南獨特的文化價值、令人驚嘆的自然風光，正引領越南旅遊推廣和發展的新趨勢。

這也使得延續中國版的表演競賽節目《披荊斬棘的哥哥——越南版》大獲成功，每場實體演出活動均吸引5到7萬觀眾，特別受到尋求新鮮體驗的年輕旅客青睞，也成為越南旅遊的賣點之一。

此外，更私密的音樂觀光形式也正在發展。例如，下龍灣郵輪每晚提供在地知名藝術家、國際團體音樂表演，結合旖旎風景，不僅提升當地觀光形象，也拉抬飯店、郵輪的入住與搭乘率。

營運該航線的郵輪公司天堂越南（Paradise Vietnam）調查顯示，85％接受調查的遊客認為音樂表演明顯提升旅遊體驗情感價值。

線上旅行社Trip.com今年2月發布的《2025年動能：旅遊的未來大趨勢》（Momentum 2025: Travel’s Next Big Trends）顯示，66％旅客會圍繞現場活動規劃行程。該公司新加坡區總經理Edmond Ong也表示，旅客越來越尋求超越主要演唱會活動、沉浸式且有意義的體驗。

因此，不少越南旅行社正和國內外藝術家合作，借鏡日本、韓國、泰國經驗，打造「粉絲團旅遊」專屬行程。VietnamPlus分析，這種量身訂製的體驗，可望把越南定位為東南亞領先的文化和娛樂中心，吸引多元遊客。

然而，越南要發展「音樂觀光」，仍面臨挑戰。像是公眾對此概念認知仍有限，部份旅客也不願意投資在住宿、餐飲、觀光、表演綜合套裝行程，而且組織大型音樂活動需要跨單位縝密協調等難題，均考驗越南政府。

儘管越南正邁向音樂觀光大國之路，從巨星演唱會到郵輪音樂饗宴，展現極高潛力，但真正要讓音樂觀光成為經濟引擎，仍需克服基礎設施、行政效率與市場教育等挑戰，才能延續長尾效應，使越南成為亞洲音樂旅遊新重鎮。

資料來源：VietnamPlus、The Star、Custom Market Insights

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《原文去越南聽BLACKPINK！越南正計劃用演唱會把自己「變好玩」？》