快訊

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

東京JR山手線緊急停駛！疑乘客手機電池起火「車內煙霧瀰漫」

中央社／ 東京20日專電
圖為一輛山手線列車正從東京池袋站出發，一名男子在橋上行走。美聯社資料照
圖為一輛山手線列車正從東京池袋站出發，一名男子在橋上行走。美聯社資料照

日本東京的交通大動脈JR山手線電車今天傍晚行駛在新宿站與新大久保站之間時發生疑似乘客手機電池起火的狀況，車內瀰漫煙霧，電車緊急停駛，火勢隨後被撲滅，無人受傷。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，警視廳表示，今天下午4時（台灣時間3時）許，接獲民眾打110報警指「JR山手線有手機電池起火」。幸好，火勢立刻被人用滅火器撲滅，無人受傷。警消在新宿站前出動消防車、救護車等總計24輛待命。

JR東日本公司表示，手機電池起火一事發生在JR山手線新宿站與新大久保站之間正在行駛的「內環」（逆時針行駛）的電車內。

為了確認安全，下午4時10分左右起，JR山手線「內環」與「外環」（順時針行駛）的電車暫時停駛，到下午5時許恢復通車。

事發當時，電車車廂內瀰漫煙霧，有部分乘客下車走在鐵軌旁，站務員將乘客就近引導至新大久保站。

受到影響，中央線與埼京線等也暫時停駛。不過，在確認安全無虞後，電車陸續恢復通車。警視廳、東京消防廳正詳加調查事情發生的原因。

車廂 站務員 東京 日本

延伸閱讀

張菲媳婦翁馨儀朝聖GD東京展　曝「超好拍、超好買」讚爆

超級省！她只花1700元選上東京都議員 直言插旗、宣傳車其實沒效

消暑神器變凶器？手持風扇藏1危機她在電車上直喊痛 日網怒：該禁用

因疫情停駛5年 NHK：北京至平壤客運列車將恢復

相關新聞

俄羅斯遠東近海發生規模7.4強震 幾小時後「海嘯警報解除」

俄羅斯緊急事務部指出，俄國遠東地區近海今天稍早發生的一系列強震並未引發致命海嘯，因此解除海嘯警報

產值成長率勝晶片！觀光才逆襲超車新加坡 越南又瞄準音樂經濟

搶演唱會的票，常搶到懷疑人生？一個數字更跌破眼鏡——直到2033年，全球包含演唱會、音樂節等音樂活動市場產值，年複合成長率將達到9.5%...

加拿大律師搖身一變成台灣漁夫 李豪航遍全台挖掘漁港好故事

溫哥華圖書館昨天舉辦了一場講座，請到溫哥華出生長大的李豪（Leo Seewald）談自己如何從一名加拿大律師變成台灣漁夫...

東京JR山手線緊急停駛！疑乘客手機電池起火「車內煙霧瀰漫」

日本東京的交通大動脈JR山手線電車今天傍晚行駛在新宿站與新大久保站之間時發生疑似乘客手機電池起火的狀況，車內瀰漫煙霧，電...

「薇帕」颱風菲律賓肆虐 釀至少4死、逾4萬人撤離

颱風「薇帕」連日在菲律賓北部肆虐，迄今至少造成4人死亡、4萬多人撤離家園

南韓連續5天暴雨致災…至少奪14命！12人失聯「死亡人數恐續增」

南韓行政安全部表示，今天至少又有2人在豪雨期間喪命，使得本週暴雨致死人數增至14人。由於連下5天大雨後仍有12人失聯，死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。