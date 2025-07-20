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「薇帕」颱風菲律賓肆虐 釀至少4死、逾4萬人撤離

中央社／ 馬尼拉20日專電
圖為7月19日菲律賓奎松城，人們騎著摩托車穿越積水的道路。新華社
圖為7月19日菲律賓奎松城，人們騎著摩托車穿越積水的道路。新華社

颱風「薇帕」連日在菲律賓北部肆虐，迄今至少造成4人死亡、4萬多人撤離家園。

「薇帕」15日在菲律賓東部外海以熱帶低氣壓的形態生成，19日增強，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）官員今天說，連日以來4人因惡劣天候死亡，其中3人是被重物砸中，另1人溺斃。

此外，在西維薩亞斯區（Western Visayas）還有3人失蹤、3人受傷。

就菲律賓全國而言，有37萬人生活受到影響、4萬多人撤離家園，其中2萬2600人被安置在349座收容所，2萬700多戶寄住在親人家中。

「薇帕」昨天轉向，但菲律賓氣象局警告，新形成的西南季風預料將為菲律賓北部和中部地區帶來50毫米至200毫米的降雨，可能引發淹水和土石流。

菲律賓中央與地方救災單位仍處於紅色警戒狀態。

另一方面，菲律賓海岸防衛隊表示，28座港口逾400艘貨船、渡輪和漁船因惡劣天候停航或靠岸避風，昨天下午一艘漁船在巴拉旺省（Palawan）艾尼島（El Nido）翻覆，3名漁民獲救。

颱風 菲律賓 氣象局 死亡 多人

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