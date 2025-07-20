快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

南韓連續5天暴雨致災…至少奪14命！12人失聯「死亡人數恐續增」

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
南韓京畿道加平市，一間CU便利商店因暴雨慘毀，店內被洪水淹沒。歐新社
南韓京畿道加平市，一間CU便利商店因暴雨慘毀，店內被洪水淹沒。歐新社

南韓行政安全部表示，今天至少又有2人在豪雨期間喪命，使得本週暴雨致死人數增至14人。由於連下5天大雨後仍有12人失聯，死亡人數恐怕還會增加。

法新社報導，位於首都首爾東方70公里處的京畿道加平郡今晨降雨量接近170毫米，造成至少2人死亡及4人失蹤。

韓聯社報導，1名70多歲婦人因山崩壓垮房屋而喪命，另有1名40多歲男性溺水後，遺體在1座橋梁附近被人發現。

根據官方資料，截至目前為止，南韓5天暴雨總計奪走至少14人性命，其中又以南部山清郡死亡人數最多，當地自16日起累積雨量逼近800毫米。

路透社報導，南韓政府氣象預報單位表示，雨勢可望在今天停止，熱浪將接著來襲。

雨量 豪雨 死亡 暴雨 山崩 南韓

延伸閱讀

五月天GD等演唱會經濟今年逾41億產值 旅宿3區最有感

大火後又遭遇土石流 韓國山清郡累計6死7失蹤

韓流席捲全球 新北圖書館辦「韓國流行文化月」體驗異國交流趣

確定了！韓國金唱片明年一月攻進大巨蛋 主辦單位曝光

相關新聞

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

號稱「沉睡王子」的沙烏地阿拉伯王室成員瓦利德．本．哈立德．阿紹德（Al-Waleed bin Khalid Al-Sau...

南韓連續5天暴雨致災…至少奪14命！12人失聯「死亡人數恐續增」

南韓行政安全部表示，今天至少又有2人在豪雨期間喪命，使得本週暴雨致死人數增至14人。由於連下5天大雨後仍有12人失聯，死...

日本大阪隧道傳車禍！塞車時連環追撞「殃及6車」 23傷、10送醫

日本阪和自動車道（相當於高速公路）在大阪府泉南市路段的高倉山隧道，今天上午發生捲入6輛車的車禍，造成23人受傷，其中10...

日本藥廠員工間諜罪獲刑 日媒：大陸指控拿錢蒐集情報

日本安斯泰來製藥日籍員工16日被中國法院判刑3年半，再度引發中日關係爭議。共同社引述日中關係消息人士透露，中國法院認定這...

模擬性暴力遊戲氾濫 澳專家籲設國際管制：家長應保持警覺

當孩子戴上耳機、打開遊戲平台，家長是否知道他們究竟在「玩什麼」？澳洲兒童保護團體近日發出警告，指出全球熱門遊戲平台Steam上，出現大量以性暴力、亂倫、兒童性虐為主題的遊戲，數量驚人，恐對青少年心理與行為造成嚴重影響。

喬治將滿12歲 威廉凱特盼廢30年王室「不能同機」禁令

威廉王子與凱特王妃正在審慎評估長子喬治王子未來的出行安排，考慮是否打破一項已有30年歷史的皇室傳統規定，該規定禁止年滿1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。