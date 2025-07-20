南韓連續5天暴雨致災…至少奪14命！12人失聯「死亡人數恐續增」

南韓行政安全部表示，今天至少又有2人在豪雨期間喪命，使得本週暴雨致死人數增至14人。由於連下5天大雨後仍有12人失聯，死亡人數恐怕還會增加。

法新社報導，位於首都首爾東方70公里處的京畿道加平郡今晨降雨量接近170毫米，造成至少2人死亡及4人失蹤。

韓聯社報導，1名70多歲婦人因山崩壓垮房屋而喪命，另有1名40多歲男性溺水後，遺體在1座橋梁附近被人發現。

根據官方資料，截至目前為止，南韓5天暴雨總計奪走至少14人性命，其中又以南部山清郡死亡人數最多，當地自16日起累積雨量逼近800毫米。

路透社報導，南韓政府氣象預報單位表示，雨勢可望在今天停止，熱浪將接著來襲。