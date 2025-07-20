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日本大阪隧道傳車禍！塞車時連環追撞「殃及6車」 23傷、10送醫

中央社／ 東京20日綜合外電報導
車禍示意圖。圖／AI生成
車禍示意圖。圖／AI生成

日本阪和自動車道（相當於高速公路）在大阪府泉南市路段的高倉山隧道，今天上午發生捲入6輛車的車禍，造成23人受傷，其中10人送醫治療，初步研判傷者均為輕傷。

「每日新聞」報導，大阪府警高速公路交通警察隊說明，5輛廂型車與1輛轎車被捲入這場車禍，包含兒童在內共23人受傷，其中10人送醫，被送醫治療的傷者包含2名女童。

高倉山隧道長度約1公里，上行與下行分別有兩條車道，這場事故發生在下行的車道。

警方表示，事故發生時，現場在塞車，當時有4輛車停在超車道上，第5輛車一邊減速一邊接近前面4輛車時，後面第6輛車追撞前車，引發連環追撞。

駕駛第6輛車的人是大阪市一名37歲男上班族，他表示，「沒看清楚前方情況」。警方計劃以涉嫌違反「汽車駕駛致傷處罰法」（過失致傷）為由，調查這名男子。

阪和自動車道連接大阪府與和歌山縣，受到這起事故影響，泉佐野系統交流道與阪南交流道之間的下行路段，一度實施交通管制約3小時，禁止車輛通行。

高速公路 車道 車禍 日本 大阪 交通管制

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