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俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報
俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生規模7.4強震。日本氣象廳為此在當地時間20日下午4時16分針對境內太平洋沿岸多地發布海嘯預報，範圍涵蓋北海道至沖繩。
日本「靜岡放送」（SBS News）指出，海嘯預報提醒沿岸居民沿岸地區居民注意海面可能出現的一些變化，但無須擔心造成災害，只是從事釣魚等海上作業的民眾要注意安全。
氣象廳表示，預估海嘯高度不超過0.2公尺，最早可能於當地時間當天下午5時半左右在部分沿岸地區發生海面波動變化。
美國地質調查所（USGS）網站資料顯示，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處，在日本時間下午3時49分發生規模7.4地震，深度20公里。
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