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靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
沙烏地阿拉伯首都利雅德市容，攝於6月1日。路透
沙烏地阿拉伯首都利雅德市容，攝於6月1日。路透

號稱「沉睡王子」的沙烏地阿拉伯王室成員瓦利德．本．哈立德．阿紹德（Al-Waleed bin Khalid Al-Saud）因2005年在他15歲時於英國倫敦發生車禍，其後昏迷20年之久，住院時靠呼吸器維生，但最終仍在7月19日過世，年僅36歲。

紐約郵報20日報導，「沉睡王子」在該起車禍後發生腦出血和內出血，在醫院從未完整恢復意識。其父親Khaled bin Talal Al Saud於台灣時間19日晚間在社群媒體X發文，表示其長子當天離世。

「沉睡王子」車禍當時正在倫敦就讀軍事院校，不料捲入不幸。車禍後，他住進沙國首都利雅德的阿布杜勒阿齊茲國王醫療城，一直處於昏迷，但他的父親直到最後從未放棄兒子可能完整復原的希望。

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