模擬性暴力遊戲氾濫 澳專家籲設國際管制：家長應保持警覺

當孩子戴上耳機、打開遊戲平台，家長是否知道他們究竟在「玩什麼」？澳洲兒童保護團體近日發出警告，指出全球熱門遊戲平台Steam上，出現大量以性暴力、亂倫、兒童性虐為主題的遊戲，數量驚人，恐對青少年心理與行為造成嚴重影響。

根據「每日郵報」報導，非營利組織Collective Shout搜尋關鍵字「rape（強暴）」時，Steam平台竟出現至少232筆相關遊戲，「incest（亂倫）」也有149筆結果，其中不乏名為「Incest DEMO」、「Incest Twins」，甚至「轉生異世界強暴之旅」的虛擬實境遊戲。部分遊戲內容包含對虛擬女性角色進行性侵，甚至偷拍鄰居的私密畫面，情節驚悚駭人。

「這些遊戲讓受害者再次墜入傷痛。」曾遭受家庭性侵的受害者、也是前執法人員的凱莉（Kelly Humphries）指出，這類遊戲內容赤裸暴力、公開羞辱女性與孩童，「我們怎麼會容許這樣的東西存在？」她痛批大公司與平台漠視社會責任。

新南威爾斯大學犯罪學教授索爾特（Michael Salter）也表示，這類遊戲已成為某些網路次文化的一部分，正在「常態化性暴力」，恐使玩家，尤其是青少年，對暴力失去判斷力或甚至模仿行為。

索爾特指出，許多這類遊戲早已違反澳洲法律，但平台多由國際公司經營，未受澳洲標準約束。他呼籲全球支付平台與政府聯手，應終止為這些遊戲提供金流支持。PayPal、Visa、Mastercard等業者也正調查相關投訴，部分平台已悄悄下架大量遊戲。

索爾特提醒，許多平台在開發遊戲服務時並未優先考量安全性，甚至連虛擬實境（VR）平台上也發現兒童使用高度性化角色與成人互動的案例，顯示網路空間的邊界極其模糊。「父母該做的不只是監控，而是對話」，他建議家長不僅要了解孩子所玩的遊戲類型，更要主動與孩子討論線上行為的道德與界限，避免孩子因「網路不是現實」的錯誤觀念而忽視行為後果。

「如果孩子認為虛擬世界沒有責任，那麼他們也會在現實世界中缺乏同理與約束。」索爾特強調，社會不能再對這類內容視而不見，制度與家庭都該要有所行動。