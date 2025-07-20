挑戰舒適圈 人味小丑Mimofatguy前進法國外亞維儂

成為一個有名字、能發出自己聲音的小丑，是FOCASA馬戲團成員Mimofatguy的理想烏托邦。近期代表台灣、於法國外亞維儂藝術節演出「愛情烏托邦」的他，期待將社會中的困頓與不公，化為擁抱，在觀眾的笑聲中創造和平。

沒有色彩鮮豔的爆炸頭、沒有誇張的動作表情，Mimofatguy以沉穩、無侵略性的節奏，穿著西裝、禮帽，戴著紅鼻子，慢慢走進外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon），準備接招每一秒的即興。他像是一位來自亞洲的平凡男子，在7月5日至26日於「知更鳥劇院」（Rouge Gorge），與觀眾共同演出每一場都不同的老派愛情故事。

由FOCASA馬戲團製作的「愛情烏托邦」全長50分鐘，舞台場景懷舊，背景是二戰時期的電影配樂與紀錄片聲音，在小丑與觀眾的嬉鬧互動中，展開了愛情與人生。

一位來自俄國、也是丑劇演員的觀眾，在無預警下被請上台成為女主角，與Mimofatguy共同演出相識相愛的一生。她向中央社記者說：「演出時我覺得很快樂，他是很好的演員。」

一對來自香港的姊弟與媽媽首次參加藝術節、也是第一次看小丑表演。被請上台的弟弟向中央社記者表達：「真好玩，我在後台等好久，這是我第一次這麼近距離看小丑表演。」

Mimofatguy所詮釋的小丑擁有七情六欲，甚至發出自己真正的聲音，在末段突然唱起歌，引起眾人驚呼。

Mimofatguy接受中央社專訪時表示，小丑表演通常是無聲的，或是不會發出自己真正的聲音，「我在表演中直接唱歌，就是在挑戰觀眾對小丑的想像，我期望我所詮釋的小丑是擁有人味的，有自己的名字，大家會記住他，而不只是一個小丑」。

Mimo在古希臘語的意思是「喜劇演員」。認為喜劇的內核是悲劇的Mimofatguy，曾經當了很久的魔術師，卻因太知道觀眾想要什麼而感到倦怠，為逃離舒適圈，他在10多年前走上街頭，設計出自己的小丑角色，開始直擊觀眾的每一個反應。

Mimofatguy解釋，魔術師和小丑最大的差異在於「分享」。例如，魔術師需要花很大的力氣去隱藏一個了不起的手法，不僅要避免被觀眾發現，還要維持神秘感，這對他來說很痛苦。

他說：「相反的，當我在街頭做小丑表演時，我可以直接聽到笑聲，感受到能量。丟出去東西馬上就有回饋，這讓我樂此不疲。」

「愛情烏托邦」對Mimofatguy而言，實現了他理想的愛情模樣。他說：「烏托邦是很多人想去，卻不一定能到的地方。創作這個作品時正值疫情，世界上失去了很多人，讓我想到戰爭時刻，希望藉此讓觀眾更珍惜身邊的人，給彼此一個擁抱。」

在外亞維儂藝術節表演過後，Mimofatguy正籌備下一個作品，主題與「反戰」有關，像是「愛情烏托邦」的後傳，延續人味小丑的設計，詮釋極權社會下的小人物生活，期待透過作品表達和平，彼此和解與擁抱。

全球表演藝術盛事「法國外亞維儂藝術節」今年共有1347個國際團隊參與，包含來自台灣的翃舞製作、麥藍堤亞舞團、身體處方、FOCASA馬戲團、萍影舞集、黎明技術學院戲劇系等演出。