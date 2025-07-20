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大火後又遭遇土石流 韓國山清郡累計6死7失蹤

中央社／ 首爾20日專電
南韓慶尚南道山清郡19日爆發土石流。 路透社
南韓慶尚南道山清郡19日爆發土石流。 路透社

韓國慶尚南道山清郡19日爆發土石流，這個在今年3月才遭遇大型山火的山村再次受到重創，至少已有6人死亡、7人失蹤。

根據韓國行政安全部及消防廳資料，韓國各地連續5天降下極端暴雨，在洪災、土石流影響下，截至今天凌晨5時為止，至少已有10人死亡、9人失蹤。

光是19日在慶尚南道山清郡爆發的土石流中，就有6人死亡、7人失蹤，另外還有2人重傷，共58人獲救。相關單位仍在山清一帶進行搜救，死傷人數還有可能變動。

山清郡在16到18日每天降雨量各達348.2毫米，19日降雨量283.8毫米，4天加總達到當地近乎一年的降雨量，19日因此發布史上首次全郡避難命令，郡內3萬3000多人緊急避難。

韓聯社報導，山清郡今年3月才剛遭遇大型山林火災，當時火勢延燒213小時，造成4人死亡，受災金額達287億韓元（約新台幣6.2億元），至今仍有居民房屋未重建完成，仍住在臨時居所。

韓國這次連續豪雨共造成全國14個一級行政區共9504戶、1萬2921人離家避難；受災農地面積則達到2萬4247公頃，約等於3萬4000個足球場的大小。

雨量 死亡

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