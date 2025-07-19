英國「女王蜂」阿嬤毒販 每天賺4萬元…涉案家族共判刑逾百年

中央社／ 倫敦19日專電
英國一名65歲、江湖名號「女王蜂」的女性毒販吸收以女性為主的親友從事毒品交易，甚至在與兒孫出遊期間交貨，相關「家族事業」成員18日遭判總計106年6個月徒刑。圖／AI生成
英國一名65歲、江湖名號「女王蜂」的女性毒販吸收以女性為主的親友從事毒品交易，甚至在與兒孫出遊期間交貨，相關「家族事業」成員18日遭判總計106年6個月徒刑。圖／AI生成

英國一名65歲、江湖名號「女王蜂」的女性毒販吸收以女性為主的親友從事毒品交易，甚至在與兒孫出遊期間交貨，相關「家族事業」成員18日遭判總計106年6個月徒刑。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，共7名女性和1名男性遭判刑；在代號「女王蜂」（Queen Bee）的黛柏拉梅森（Deborah Mason）帶領下，集團在2023年4至11月短短7個月期間，在倫敦和英國各地駕車運交總重約1000公斤的進口古柯鹼。黛柏拉梅森也曾親自駕車運毒。倫敦都會區警察局在新聞資料稱她為「販毒黑幫阿嬤（gangster granny）」。

警方估計，集團成員每人每天可賺取超過1000英鎊（約新台幣4萬元）。集團成員生活豪奢，黛柏拉梅森尤其出手闊綽，曾為愛貓購買奢侈品品牌古馳（Gucci）的項圈與牽繩套組，售價約400英鎊，以及大量設計師精品。根據法庭紀錄，落網前，黛柏拉梅森曾規劃前往土耳其，接受整形美容手術。

黛柏拉梅森吸收自己的66歲姊姊緹娜高丁（Tina Golding）、緹娜高丁的3名25至30歲子女，以及他們的伴侶和一名家族友人從事販毒。

回應關於毒品運交路線的問題時，緹娜高丁在法庭上辯稱，相關行程是「家族旅遊」，孫兒女「可以在衛星導航系統任意輸入一個地點，然後我們就會前往那個地方」。

警方指出，集團成員透過加密通訊軟體Signal聯絡。檢察官另提到，檢警檢視了數以千計訊息，發現涉案人有明確的訊息刪除模式，這顯示他們「清楚知道自己在做什麼」。

黛柏拉梅森被處以20年有期徒刑，其他人則獲判10年至15年不等的徒刑。有一名女性集團成員待產中，刑期稍晚才會確定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

販毒 警察 英國 毒品 倫敦

延伸閱讀

德總理訪英 簽80年來首份友好條約 有助重啟英與歐盟關係

拯救投票率… 英國擬修法 投票年齡18歲下修至16歲

川普關稅衝擊 英國捷豹汽車恐裁500個管理職

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

相關新聞

英國「女王蜂」阿嬤毒販 每天賺4萬元…涉案家族共判刑逾百年

英國一名65歲、江湖名號「女王蜂」的女性毒販吸收以女性為主的親友從事毒品交易，甚至在與兒孫出遊期間交貨，相關「家族事業」...

南韓慶尚南道豪雨爆發土石流 已釀3死3失蹤

韓國消防廳今天表示，豪雨在韓國南部慶尚南道的山清郡（Sancheong）引發土石流，已造成至少3人死亡，且救難人員正在全...

秘魯馬場上演騎師「無賽馬」比賽 網友：《賽馬娘》真人版

南美國家秘魯首都利馬（Lima）一處馬場6月22日上演一場奇特「賽馬」，一眾騎師竟然不騎馬、穿着制服和馬靴在賽場上奔跑。相關影片在社交平台瘋傳，有網友為影片配上日本手遊《賽馬娘》標誌及其配樂，笑指遊戲中賽馬擬人化賽跑的一幕成真。

「3億柏金包」神秘買家身分被挖出 哥哥在台灣開生吐司名店

愛馬仕（Hermès）第一款柏金包日前在巴黎蘇富比拍賣，最終以860萬歐元（約2億9349萬元台幣）的天價賣出，刷新精品包拍賣價格紀錄，如今神秘買家身份曝光，得標者是日本二手精品集團Valuence的創辦人嵜本晉輔。同時也是知名吐司連鎖「嵜本高級生吐司」創辦人嵜本將光的么弟。

台人沖繩自駕出事！闖紅燈撞機車遭拘留18日、罰金6萬

台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日公布一則案例，一名台灣旅客6月25日在沖繩自駕時，未注意號誌已轉為紅燈仍左轉，撞上綠燈方向行駛的摩托車，導致對方騎士輕傷及車輛受損。事件發生後，警方初期未拘留該名駕駛，但因考量有潛逃回台可能，檢察官於6月27日決定正式拘留。

別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

美國一名神經科醫師近期在TikTok上分享自己不吃的三類食物，因為這些食物可能會損害神經健康，造成不可逆的傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。