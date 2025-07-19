英國「女王蜂」阿嬤毒販 每天賺4萬元…涉案家族共判刑逾百年

英國一名65歲、江湖名號「女王蜂」的女性毒販吸收以女性為主的親友從事毒品交易，甚至在與兒孫出遊期間交貨，相關「家族事業」成員18日遭判總計106年6個月徒刑。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，共7名女性和1名男性遭判刑；在代號「女王蜂」（Queen Bee）的黛柏拉梅森（Deborah Mason）帶領下，集團在2023年4至11月短短7個月期間，在倫敦和英國各地駕車運交總重約1000公斤的進口古柯鹼。黛柏拉梅森也曾親自駕車運毒。倫敦都會區警察局在新聞資料稱她為「販毒黑幫阿嬤（gangster granny）」。

警方估計，集團成員每人每天可賺取超過1000英鎊（約新台幣4萬元）。集團成員生活豪奢，黛柏拉梅森尤其出手闊綽，曾為愛貓購買奢侈品品牌古馳（Gucci）的項圈與牽繩套組，售價約400英鎊，以及大量設計師精品。根據法庭紀錄，落網前，黛柏拉梅森曾規劃前往土耳其，接受整形美容手術。

黛柏拉梅森吸收自己的66歲姊姊緹娜高丁（Tina Golding）、緹娜高丁的3名25至30歲子女，以及他們的伴侶和一名家族友人從事販毒。

回應關於毒品運交路線的問題時，緹娜高丁在法庭上辯稱，相關行程是「家族旅遊」，孫兒女「可以在衛星導航系統任意輸入一個地點，然後我們就會前往那個地方」。

警方指出，集團成員透過加密通訊軟體Signal聯絡。檢察官另提到，檢警檢視了數以千計訊息，發現涉案人有明確的訊息刪除模式，這顯示他們「清楚知道自己在做什麼」。

黛柏拉梅森被處以20年有期徒刑，其他人則獲判10年至15年不等的徒刑。有一名女性集團成員待產中，刑期稍晚才會確定。

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