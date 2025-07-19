南韓慶尚南道豪雨爆發土石流 已釀3死3失蹤

韓國消防廳今天表示，豪雨在韓國南部慶尚南道的山清郡（Sancheong）引發土石流，已造成至少3人死亡，且救難人員正在全力搜尋3名據信仍被埋在土石和瓦礫堆下的人。

法新社引述官員報導，大雨導致山清郡的1座村莊發生土石流，掩埋了2間民宅。

韓國消防廳在聲明中說：「目前通報至少有3人失蹤、2人心跳停止及3人死亡。」此外已有17人獲救。

山清郡當局今天已通知當地所有3萬4000名居民「立即撤離至安全區域」。

韓國通常在7月遭遇季風降雨。但官方氣象資料顯示，韓國南部的幾個道本週降下有紀錄以來最大時雨量。

過去幾天韓國至少已有4人因降雨相關事故喪生，並有7000多人被迫撤離家園。