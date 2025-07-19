伊朗3名男子犯下強暴案 當局執行死刑

伊朗司法機關表示，相關當局今天於國內北部地區處決3名男子，他們因為犯下強暴案而被判死刑。

伊朗司法機關旗下新聞網站的報導引述地方司法官員阿西亞比（Heydar Asiabi）說法：「今天早晨，北部城市戈根（Gorgan）的監獄對3名犯下強暴罪的男子執行死刑。」

阿西亞比還說道，「有3位女子通報強暴案之後，這個3人集團迅速被逮捕」，但他沒有提供更多案情細節。

法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體指出，謀殺和強暴等罪行在伊朗可判處死刑。

在伊朗這個伊斯蘭國家，通常是以絞刑的方式於黎明時分執行死刑。