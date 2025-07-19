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秘魯馬場上演騎師「無賽馬」比賽 網友：《賽馬娘》真人版

香港01／ 撰文：莊勁菲
賽馬。示意圖／ingimage
賽馬。示意圖／ingimage

南美國家秘魯首都利馬（Lima）一處馬場6月22日上演一場奇特「賽馬」，一眾騎師竟然不騎馬、穿着制服和馬靴在賽場上奔跑。相關影片在社交平台瘋傳，有網友為影片配上日本手遊《賽馬娘》標誌及其配樂，笑指遊戲中賽馬擬人化賽跑的一幕成真。

影片可見，參加比賽的騎師們心情放鬆、表情愉悅，還有2名選手起跑後互相拉扯，開玩笑地阻止對方超越自己。

該慈善比賽在利馬的蒙特里科賽馬場（hipódromo de monterrico）舉行，名為「2025騎師徒步比賽」（Carrera de Jinetes a Pie 2025）。

活動由秘魯賽馬俱樂部自1960年起舉辦，選手均是業餘騎師，要在馬場上進行100米賽跑。比賽旨在籌集資金，並為馬場員工建立社區，延續幽默與團結的傳統。

日本手遊《賽馬娘 Pretty Derby》將現實中的日本同名賽馬擬人化為少女，把賽馬運動展現為賽馬娘們在馬場上賽跑。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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