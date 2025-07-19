「3億柏金包」神秘買家身分被挖出 哥哥在台灣開生吐司名店

愛馬仕（Hermès）第一款柏金包日前在巴黎蘇富比拍賣，最終以860萬歐元（約2億9349萬元台幣）的天價賣出，刷新精品包拍賣價格紀錄，如今神秘買家身份曝光，得標者是日本二手精品集團Valuence的創辦人嵜本晉輔。同時也是知名吐司連鎖「嵜本高級生吐司」創辦人嵜本將光的么弟。

嵜本晉輔在IG表示，Valuence 成功收購愛馬仕為女演員珍柏金（Jane Birkin）打造的「Original Birkin」柏金包，這款獨一無二的原型包，有著全球最令人渴望的手袋設計。這場拍賣會共有9位競標者爭奪，超過10分鐘的競標戰爭後，最終得標金額為14.7億日圓（含手續費、基於當前匯率）。

嵜本晉輔進一步說明，本次收購並非用於轉售，而是展現保護全球文化遺產的使命，認為是一個具有社會影響力的倡議，符合Valuence永續發展和文化守護的價值觀，未來將精心保存並展示這件物品，以實踐這些承諾。

事實上，嵜本晉輔今年43歲，曾是日本職業足球J1聯盟的大阪飛腳隊中場球員，卻在22歲時選擇退役，踏入二手商品零售業，創立品牌「Valuence Japan」。另據時尚媒體報導，他的哥哥嵜本將光則是知名連鎖品牌「嵜本高級生吐司」創辦人，在台灣也設有多家分店。