快訊

薇帕颱風來勢洶洶！台東龍捲風襲5戶民宅 婦人抱柱躲過一劫「嚇死人了」

到台北開會！公車撞死部桃醫院外科主任… 小跑步過馬路最後身影曝

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

台人沖繩自駕出事！闖紅燈撞機車遭拘留18日、罰金6萬

聯合新聞網／ 綜合報導
沖繩街道圖。 圖／pakutaso
沖繩街道圖。 圖／pakutaso

台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日公布一則案例，一名台灣旅客6月25日在沖繩自駕時，未注意號誌已轉為紅燈仍左轉，撞上綠燈方向行駛的摩托車，導致對方騎士輕傷及車輛受損。事件發生後，警方初期未拘留該名駕駛，但因考量有潛逃回台可能，檢察官於6月27日決定正式拘留。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書發文指出，該案於7月中由法院作出裁定，判處該名旅客交通違規罰金30萬日圓（約新台幣6萬元）。由於駕駛屬闖紅燈行為，保險公司不負擔車輛損害賠償，法院要求駕駛人自費賠償受害者維修費用，金額約10餘萬日圓。當事人繳清罰款並承諾賠償後，已於近日獲釋返台。

那霸分處藉此提醒所有計畫赴日自駕的國人，必須熟悉並嚴格遵守當地交通規則，包括紅燈停、行人優先、一時停止、公車專用道等基本規定。開車時應保持專注，切勿使用手機，違規行為可能面臨拘留、罰款甚至刑責。

此外，外籍觀光客在日本發生交通事故，須承擔完整法律責任。若發生碰撞事故，應立即報警並配合處理，切勿心存僥倖逃逸，以免引發更嚴重法律後果。

代表處也建議旅客選擇信譽良好的租車公司，租車前詳閱保險條款並投保足額保險，避免發生事故後須支付高額賠償金。赴日旅遊，自駕雖便利，仍應以安全為前提，才能真正做到平安出門、快樂回家。

車禍 沖繩

延伸閱讀

2025沖繩自由行必參加一日團！ 帶你玩遍花火祭、浮潛、人氣商圈

台灣人沖繩住飯店小孩打破吊燈「賠近15萬日圓」家長怒喊：踩雷了

一抹肉色現蹤？2人海邊「快樂交纏」下場慘了 居民無奈：不是第一次

7月5日末日預言倒數 今早羽田機場擠爆！日企業家：這麼多人當真？

相關新聞

「3億柏金包」神秘買家身分被挖出 哥哥在台灣開生吐司名店

愛馬仕（Hermès）第一款柏金包日前在巴黎蘇富比拍賣，最終以860萬歐元（約2億9349萬元台幣）的天價賣出，刷新精品包拍賣價格紀錄，如今神秘買家身份已曝光，是知名吐司連鎖「嵜本高級生吐司」創辦人的么弟嵜本晉輔。

台人沖繩自駕出事！闖紅燈撞機車遭拘留18日、罰金6萬

台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日公布一則案例，一名台灣旅客6月25日在沖繩自駕時，未注意號誌已轉為紅燈仍左轉，撞上綠燈方向行駛的摩托車，導致對方騎士輕傷及車輛受損。事件發生後，警方初期未拘留該名駕駛，但因考量有潛逃回台可能，檢察官於6月27日決定正式拘留。

別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

美國一名神經科醫師近期在TikTok上分享自己不吃的三類食物，因為這些食物可能會損害神經健康，造成不可逆的傷害。

日本參院選投票！中國人成為社會毒瘤？

除了外免切替之外，近期的中國人以不正當手段變賣免稅品、大量的不動產投資、在日違法土地開發、駕車故意衝撞小學生、甚至是位於名古屋的中國公司成為中國芬太尼原料銷往美國的跳板、小粉紅不惜違法賺愛國流量，或是外國人惡用日本健保制度、外國人的富士山登山亂象等，都踩到了日本民眾的底線

曾是15年繭居族…新手舅舅夜間守護雙胞胎寶寶 網友看到落淚

根據日媒「ねとらぼ」的報導，曾經長達15年幾乎足不出戶的 YouTuber「Hiro」，最近在頻道上分享深夜幫忙照顧哥哥家雙胞胎寶寶的影片，內容溫馨感人，已吸引超過16萬次點閱。

日本人免費參觀、外國遊客要繳錢 福岡寺廟差別收費挨批

日本將於20日舉行參院改選，與外國人有關的議題備受關注。福岡縣篠栗町的一座寺廟因為僅向外國觀光客收取入場費，引發爭議。有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。