台人沖繩自駕出事！闖紅燈撞機車遭拘留18日、罰金6萬

台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日公布一則案例，一名台灣旅客6月25日在沖繩自駕時，未注意號誌已轉為紅燈仍左轉，撞上綠燈方向行駛的摩托車，導致對方騎士輕傷及車輛受損。事件發生後，警方初期未拘留該名駕駛，但因考量有潛逃回台可能，檢察官於6月27日決定正式拘留。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書發文指出，該案於7月中由法院作出裁定，判處該名旅客交通違規罰金30萬日圓（約新台幣6萬元）。由於駕駛屬闖紅燈行為，保險公司不負擔車輛損害賠償，法院要求駕駛人自費賠償受害者維修費用，金額約10餘萬日圓。當事人繳清罰款並承諾賠償後，已於近日獲釋返台。

那霸分處藉此提醒所有計畫赴日自駕的國人，必須熟悉並嚴格遵守當地交通規則，包括紅燈停、行人優先、一時停止、公車專用道等基本規定。開車時應保持專注，切勿使用手機，違規行為可能面臨拘留、罰款甚至刑責。

此外，外籍觀光客在日本發生交通事故，須承擔完整法律責任。若發生碰撞事故，應立即報警並配合處理，切勿心存僥倖逃逸，以免引發更嚴重法律後果。

代表處也建議旅客選擇信譽良好的租車公司，租車前詳閱保險條款並投保足額保險，避免發生事故後須支付高額賠償金。赴日旅遊，自駕雖便利，仍應以安全為前提，才能真正做到平安出門、快樂回家。