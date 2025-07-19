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打破電影迷思 化石揭密恐龍叫聲可能如鳥鳴

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

自從1930年代以來，恐龍在影視劇裡多半是震耳欲聾的吼聲與咆哮。但在中國發現的一副化石骨骼顯示，有些恐龍發出的聲音，很可能更接近鳥鳴而非嘶吼。

紐約時報指出，根據上週發表於學術期刊PeerJ的一篇論文，研究人員宣布在中國發現一具草食性恐龍化石，出人意料地保有類似鳥類的喉部構造。這個線索顯示很可能在恐龍時代就能聽到鳥鳴聲。

論文作者之一、中國科學院古生物學家徐星表示，研究人員為這隻發現於河北省一處有1.63億年歷史古老岩層、長約61公分的恐龍取名蒲牢龍（Pulaosaurus）。這具大致完整的骨骼，清楚呈現這種腳程敏捷、長有喙的動物一些構造。牠是演化上較早期的新鳥臀類恐龍，這個類群後來演化出著名的鴨嘴龍與角龍等。

蒲牢龍最引人注目的發現，來自喉部構造。在脊椎動物中，發聲器官不僅能保護呼吸道，也負責發出各種聲音，從簡單的嘶嘶聲、咕噥聲到語言。現今多數爬蟲類的發聲組織由軟骨構成，能發出吼叫、咕噥、低吟或啁啾等簡單聲響；現代鳥類的發聲器官部分由精緻的骨骼組成，使牠們能發出更複雜音聲甚至能模仿人類語言。

研究人員指出，蒲牢龍是已知第二個保存有喉部骨化構造的恐龍，顯示類似鳥類的發聲方式，可能在非鳥類恐龍（non-bird dinosaur）的演化早期便已出現。

第一個關於非鳥類恐龍有發聲器官化石的研究，是蒲牢龍數百萬年之後的甲龍科恐龍繪龍（Pinacosaurus），相關研究也是2023年才發表。研究人員指出，雖然繪龍並不具備鳥類特有的聲箱（voicebox），但喉部骨骼既大又具活動性，可能足以幫牠發出類似鳥鳴聲音。

徐星表示，蒲牢龍似乎也擁有類似發聲構造，但發展程度較不成熟。

至於蒲牢龍的聲音究竟是啁啾聲、吱吱聲或像小鱷魚般的唧唧聲，徐星表示無法得知，「有可能是某種奇怪的聲音，很難預測」。

恐龍 器官 化石

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