無國界記者：川普助長打壓媒體風氣 新聞自由陷災難

媒體權利團體「無國界記者組織」今天痛批美國總統川普，指他重返白宮後對新聞媒體的「威權式」攻擊，助長全世界對媒體的打壓。

法新社報導，「無國界記者組織」（ReportersWithout Borders，RSF）紐約辦事處在聲明中說，川普（Donald Trump）「已成為全球反新聞專業政治運動中的關鍵人物」。

無國界記者組織表示，川普再度執政這半年，除了對新聞業者打「法律戰」和施加經濟壓力，還解散公共媒體、封殺媒體和他不喜歡的用語，並且抹黑記者及其雇主。

無國界記者組織美國分部執行董事魏莫斯（ClaytonWeimers）表示：「川普多年來一直口頭攻擊記者，現在又採取新的具體行動來限制新聞自由。許多這些手法都非新鮮事，我們已在世界各地見過打壓新聞自由的人用過相同伎倆。」

他進一步指出，川普「顯然讓這種現象變本加厲，他鼓動其他領導人更大膽打壓國內媒體，結果是全球新聞自由面臨災難」。

無國界記者組織還說，近期在美國洛杉磯發生的反川普移民政策抗議活動中，他們追蹤到至少有60起針對記者的暴力事件。

無國界記者組織表示：「這種對記者的侵犯態度，已成為川普主義政治的特徵。」