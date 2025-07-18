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大陸對菲律賓發布留學預警 批治安不靖

中央社／ 台北18日電

中菲關係緊張之際，中國教育部今天對菲律賓發布留學預警，稱菲律賓治安不靖，針對中國公民犯罪多發；中國外交部下午敦促菲方採取切實措施，保障中國留學生的安全、尊嚴與權益。

中國教育部「教育涉外監管信息網」18日發布「2025年第2號留學預警」，稱近期菲律賓治安不靖，針對中國公民犯罪多發。提醒廣大留學人員，近期選擇赴菲學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

據澎湃新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問，中方此舉出於什麼考慮？

中國外交部發言人林劍表示，近段時間，菲律賓社會治安不靖，針對中國公民犯罪和盤查滋擾多發，中國政府發布有關留學預警是本著負責任態度、為保障中國留學生安全和權益所採取的合理舉措。

他說，中方再次提醒赴菲留學人員做好風險評估，同時也敦促菲方採取切實措施，保障中國赴菲留學人員的安全、尊嚴、權益。

中國教育部發布今年第1號留學預警是4月9日，主要是針對美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，對中美大學教育交流合作施加限制。

菲律賓 留學 教育部 外交部 南海 北京

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