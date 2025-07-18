別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

美國一名神經科醫師近期在TikTok上分享自己不吃的三類食物，因為這些食物可能會損害神經健康，造成不可逆的傷害。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，帳號名為「Dr. Bing」的醫師陳百濱（Baibing Chen，音譯）經常在社群上分享各種健康知識。近期他分享了幾類自己不吃的食物，認為有不少食物會影響神經健康。

他第一個會避開的食物，是熱帶地區的大型掠食性魚類，例如梭魚（barracuda）、石斑（grouper）和青甘（amberjack）。他表示，這類魚可能含有「雪卡毒素」（ciguatoxin），因為珊瑚礁上的藻類通常含有這類毒素，魚群吃下後，毒素便會累積在體內，無論煮多熟都不能破壞。陳百濱表示，自己之前就看過病患中毒，出現觸感異常、刺痛、暈眩，甚至反覆做惡夢等症狀，有些病患甚至還會出現慢性神經病變。

第二個黑名單是外觀鼓起或嚴重變形的罐頭食品。這類食品可能已經被肉毒桿菌污染，會產生神經毒素。陳百濱警告，吃下這類毒素會導致肌肉無力、視力模糊、呼吸衰竭，如果沒有及時注射解毒劑，可能就會致命。更糟的是，這種毒素無色無味，加熱也不一定能破壞，提醒民眾不要吃這類食品。

第三種則是未煮熟的豬肉。生食豬肉可能導致腦囊蟲病（neurocysticercosis），這是一種由絛蟲卵造成的寄生蟲感染，蟲體可能寄生腦部，引發癲癇。

陳百濱提醒，飲食不只提供營養，更是攸關生死，上述三類高風險食物，最好還是「能不碰就別碰」。