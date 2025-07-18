北海道又現巨熊被獵殺 咬死送報員棕熊尚未捕獲

日本北海道福島町一頭體長逾2公尺、重218公斤的棕熊今天凌晨在住宅區被捕殺，距離12日送報員被咬死的地點約900公尺。然而，根據熊掌大小等特徵判斷，這頭棕熊並非襲擊送報員的殺人熊，顯示至少有兩頭熊多次闖入住宅區。

共同社、北海道放送報導，福島町政府召開記者會表示，這次被捕殺的棕熊為一頭公熊，推定年齡在8至9歲，體重218公斤、體長208公分，熊掌長15公分，未來將與北海道立綜合研究機構合作，針對DNA分析。

北海道警方表示，一名女性居民凌晨2時左右報警，稱「從自家窗戶往外看到一頭熊」，正在附近巡邏的獵友會獵人隨後在灌木叢中發現該頭棕熊。

不過，由於發現地點是住宅區，根據鳥獸保護管理法不得使用獵槍，因此由隨行的警官依據職務下達開槍命令，獵人從5公尺外距離正面朝棕熊發射兩槍，其中第一槍為致命傷。

附近居民表示，「半夜聽到兩聲槍響，嚇了一大跳」、「感覺安心了一點，但竟然有兩頭熊，又覺得不能大意」。

福島町12日發生送報員被熊咬死喪命事件，52歲的送報員佐藤研樹在送報途中遭遇熊襲擊，被拖進樹叢中身亡。

由於發生在住宅區，且有人喪命，基於事件的嚴重程度，北海道首次針對整個福島町發布「棕熊警報」。這是2022年5月實施該制度以來，首次發布3個等級中最高的「警報」層級。棕熊警報於7月12日發布，預定持續1個月至8月11日。