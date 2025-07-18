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日本人免費參觀、外國遊客要繳錢 福岡寺廟差別收費挨批

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本福岡縣篠栗町觀光景點「南藏院」擁有據稱世界上最大、長達41公尺的青銅臥佛像聞名，從5月7日開始實施僅對外國人收取入場費的政策，引發爭議。路透 / alamy
日本福岡縣篠栗町觀光景點「南藏院」擁有據稱世界上最大、長達41公尺的青銅臥佛像聞名，從5月7日開始實施僅對外國人收取入場費的政策，引發爭議。路透 / alamy

日本將於20日舉行參院改選，與外國人有關的議題備受關注。福岡縣篠栗町的一座寺廟因為僅向外國觀光客收取入場費，引發爭議。有專家表示，服務相同卻收費不同，做法不夠透明。

共同社報導，福岡縣篠栗町觀光景點「南藏院」擁有據稱世界上最大、長達41公尺的青銅臥佛像聞名，從5月7日開始僅對外國人收門票，每人300日圓。因工作和留學在日本長期居留的外國人，可憑相關證明免費。

連結：https://x.com/kumo634tower/status/1930638652826427472

通往佛像所在區域入口處豎立英語告示牌，外國遊客則排隊在接待櫃檯窗口繳費。也因為日本人免費，入口處與告示牌均未附日文相關說明。職員和警衛會口頭確認，「您是日本人嗎？」之類的問題，然後引導日本人直接入場。

現年72歲的南藏院住持林覺乘表示，自疫後解封，外國遊客數量激增，亂丟垃圾、在廁所大量用衛生紙擦手、在寺院喝酒和放煙火等不文明行為增加。由於增設英語告示牌未見改善，收費是為了籌措加強清掃和警衛等所需費用。

林覺乘表示，想到「應該讓他們負責承擔多出來的開支」，所以決定徵收入場費。他還表示，此舉並非歧視，收費也未引發糾紛。

共同社指出，基於國籍差別定價，在海外不是沒有先例。印度泰姬瑪哈陵與泰國王宮等主要景點，都對外國遊客收取較高的入場費，分攤維護成本，同時確保當地居民能負擔得起門票。

不過，立教大學副教授西川亮認為，若是因為提供外語導覽或手冊而收費尚可理解，現在「服務相同卻收費不同，讓人感到彆扭，為什麼僅對外國人收費，做法有些不透明。」

日本 外國人 告示牌

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