出遊變悲劇！47歲孝子載家人去廟裡拜拜…做錯一事竟撞死母親

原本載家人出遊是開心事，可是泰國有男子卻因誤踩油門演變成慘劇。事發時男子開車載母親及胞姊到泰國烏隆他尼省寺廟拜拜，待母姊進行布施後，駕車折返接送母姊離開時，因踩錯油門失控，將母親撞死。雖然家人不打算提告，但當地警方依「魯莽駕駛致人死亡」罪起訴兒子將他逮捕。

綜合外媒報導，事發7月11日，47歲男子納維（Nawee）與家人從曼谷附近的北欖府（Samut Prakan）到烏隆他尼省旅遊。事發當日早上，納維接載75歲母親芭圖姆（Pathum）與姊姊前往班達森林寺，等待布施路過的僧侶。

踩錯油門失控撞死母親

待母親布施完畢後，納維駕車折返接載母姊離開時不慎誤踩油門，車子失控前衝，將母親撞倒地上，再撞在大樹下停低。母親頭部重創，當場死亡，納維坐在路旁崩潰大哭。胞姊鳳（Phon）向警方表示，一家原本想趁長假到烏隆他尼旅遊，當時她因站在一旁而逃過一劫。

悲劇發生後，家人不打算對納維提告追究，但當地警方依「魯莽駕駛致人死亡」罪，對納維提出起訴將他逮捕，最高將可判處入獄10年，或罰款20萬泰銖（約18.1萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》