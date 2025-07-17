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巴基斯坦豪雨釀災　24小時內奪54命

中央社／ 巴基斯坦拉瓦爾品第17日綜合外電報導

巴基斯坦國家災難管理局（NDMA）今天表示，過去24小時豪雨相關死亡人數已達54人。6月下旬雨季襲來至今，死亡總數已攀升至約180人。

法新社報導，旁遮普省（Punjab）昨天上午起，多地豪雨幾乎持續不斷，造成市區淹水、多處房屋倒塌。

鄰近首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的拉瓦爾品第市（Rawalpindi），由於流經當地的萊伊河（NullahLai）水位急升，住在低窪地區居民已接獲命令撤離該地。

拉瓦爾品第市政府宣布今天全市放假，讓民眾可以待在家中。國家氣象局預警，豪雨可能持續到明天。

國家災難管理局發言人告訴法新社：「過去24小時，全巴基斯坦有54人死亡、227人受傷，其中大多數死者來自旁遮普省。」

大多數死亡原因是房屋倒塌與突發洪水造成，還有數十人觸電身亡。

國家災難管理局指出，自6月26日雨季開始以來，已有約180人喪命，當中包括70名兒童，以及約500人受傷。

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