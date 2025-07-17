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敘利亞斯威達省陷暴力動盪 人權機構：逾500人亡

中央社／ 大馬士革17日綜合外電報導

敘利亞南部斯威達省（Sweida）持續數日的暴力衝突引發政府軍隊部署後，人權機構今天更新數據指出，當地已有超過500人喪命。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台（SyrianObservatory for Human Rights）統計，這些死者包含79名德魯士族（Druze）武裝分子和154位斯威達省的平民，其中有83人遭到敘利亞國防部和內政部人員當場處決。

當地衝突也造成243名政府人員和18位貝都因族（Bedouin）武裝分子喪生，另有3名貝都因族部落成員被德魯士族武裝分子處決。

此外，還有15位政府人員死於以色列空襲。

敘利亞政府昨天已經宣布，將在斯威達省首府斯威達市實施新的停火協議，終止當地軍事行動，敘國軍隊開始撤出暴力肆虐的斯威達市。

衝突 敘利亞 人權

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