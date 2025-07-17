海洋救星來了？科學家開發出新「超級材料」 有望取代塑膠

為解決持續造成環境問題的塑膠廢棄物，美國休士頓大學機械與航太工程副教授拉曼（Maksud Rahman）研發出一種創新方法，把可生物分解的細菌纖維素，轉化成多用途材料，這種材料未來可望取代塑膠。

SciTechDaily報導，這種新材料的潛在應用範圍廣泛，可能很快就會用於製造寶特瓶、環保包裝，甚至是傷口敷料等日常用品。

拉曼在科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）刊登這份成果報告。他說：「我們期待這種堅韌、多功能且環保的細菌纖維素薄片，能變得無所不在，在許多產業取代塑膠，幫助減輕環境傷害。」

拉曼團隊利用旋轉培養裝置內流體流動的剪力，合成出強韌耐用的細菌纖維素片，兼具高抗拉強度的彈性、可折疊性、光學透明性以及長期機械穩定性。為了增強纖維素和創造更多功能，拉曼團隊把氮化硼奈米片加入到培養裝置的流體內，製造出更具抗拉強度和散熱效果的混合奈米片。

拉曼說：「這種可擴充的單一步驟生物製造方法，將為朝向結構材料、熱能管理、包裝、纖維、綠色電子和能源儲存等應用鋪路。」

隨著各界日益憂心石化、非生物可分解材料所造成的環境不良影響，對天然或生物材料等永續替代品的需求已增強。細菌纖維素因為其自然豐富性、可生物分解性和生物相容性，已成為具潛力的生物材料之一。