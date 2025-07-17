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海洋救星來了？科學家開發出新「超級材料」 有望取代塑膠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
塑膠廢棄物持續對全球造成環保問題，但休士頓大學教授拉曼研發出的新材料或許能解決這種情況。 路透
塑膠廢棄物持續對全球造成環保問題，但休士頓大學教授拉曼研發出的新材料或許能解決這種情況。 路透

為解決持續造成環境問題的塑膠廢棄物美國休士頓大學機械與航太工程副教授拉曼（Maksud Rahman）研發出一種創新方法，把可生物分解的細菌纖維素，轉化成多用途材料，這種材料未來可望取代塑膠。

SciTechDaily報導，這種新材料的潛在應用範圍廣泛，可能很快就會用於製造寶特瓶、環保包裝，甚至是傷口敷料等日常用品。

拉曼在科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）刊登這份成果報告。他說：「我們期待這種堅韌、多功能且環保的細菌纖維素薄片，能變得無所不在，在許多產業取代塑膠，幫助減輕環境傷害。」

拉曼團隊利用旋轉培養裝置內流體流動的剪力，合成出強韌耐用的細菌纖維素片，兼具高抗拉強度的彈性、可折疊性、光學透明性以及長期機械穩定性。為了增強纖維素和創造更多功能，拉曼團隊把氮化硼奈米片加入到培養裝置的流體內，製造出更具抗拉強度和散熱效果的混合奈米片。

拉曼說：「這種可擴充的單一步驟生物製造方法，將為朝向結構材料、熱能管理、包裝、纖維、綠色電子和能源儲存等應用鋪路。」

隨著各界日益憂心石化、非生物可分解材料所造成的環境不良影響，對天然或生物材料等永續替代品的需求已增強。細菌纖維素因為其自然豐富性、可生物分解性和生物相容性，已成為具潛力的生物材料之一。

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