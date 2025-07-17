烏克蘭新兵射殺兩教官　凸顯徵兵爭議與困境

烏克蘭警方今天表示，烏國軍隊一名新兵昨天在該國北方一處訓練中心射殺兩名教官。

法新社報導，這起事件凸顯烏克蘭軍隊招募及動員在該國引起的分歧。俄羅斯全面入侵烏國逾3年後，烏國仍在吸引軍人入伍方面遇到困難。

烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernigiv）警方透過聲明表示：「警方昨天收到消息指出，一處訓練中心進行射擊訓練期間，一名新兵用自動武器射擊軍隊教官。這兩名軍人重傷身亡。」

這名新兵已被逮捕，並面臨最高15年有期徒刑。

俄羅斯與烏克蘭在3年多的艱苦戰爭中均蒙受慘重戰損，西方情報機構跟獨立分析人士估算，雙方軍隊死亡人數都高達數以萬計人。

動員在烏克蘭社會不受歡迎，役齡男子被禁止出國，且可能被徵召至前線。