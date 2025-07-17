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泰國參議員選舉爆舞弊 調查小組籲採法律行動

中央社／ 曼谷17日專電

泰國去年參議員選舉爆出疑似舞弊事件，選舉委員會和特別調查局組成的調查委員會建議對138名參議員以及91名來自泰自豪黨的幹部採取法律行動。

去年6月，泰國進行了2014年政變後首次的參議員選舉，從全國選出200名參議員，參議員不能隸屬於任何政黨，參議員的工作包括立法、修法修憲，以及負責指派獨立機關的成員。

不過，泰國選舉委員會（EC）和特別調查局（DSI）今年初開始攜手調查去年的參議員選舉疑似有舞弊狀況，並傳喚了多名議員進行說明，特別調查局調查後認為有高達1200人涉及了選舉舞弊。

泰國政界多認為這個調查針對的是參議院內大批親泰自豪黨（Bhumjaithai）的參議員，泰自豪黨原先是以為泰黨（Pheu Thai）為首的執政聯盟中第二大黨，但泰自豪黨在多個議題上和為泰黨不和，在總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）錄音外流事件後，泰自豪黨已退出執政聯盟。

民族報（The Nation）和泰詢問者（Thai Enquirer）報導，選委會和特別調查局組成的調查委員會已完成調查，調查委員會建議對138名參議員以及91名來自泰自豪黨或附屬組織的幹部採取法律行動。

調查委員會認為，參議員遴選的過程遭到操弄，這些人在參議員選舉中涉及詐欺和不公平的行為，違反憲法113條和參議員選舉法中禁止參議員附屬於任何政黨之下的規定。

接下來將進入第二階段也就是選委會的內部審查程序，調查員會向資深官員分析報告內容並提出建議，如果選委會最後同意調查委員會的報告，這個案子將交由憲法法庭處理，最嚴重可能導致泰自豪黨遭到解散。

另外一個受矚目的法條是參議員選舉法第76條，禁止政黨幹部、眾議員和政治人物涉入協助參議員的選舉活動，違反這個法條，可處1到10年有期徒刑及罰緩2萬到20萬泰銖，相關人士最嚴重可能未來被禁止參與選舉。

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