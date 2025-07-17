退將憂將成美國棋子 菲軍方駁斥：不會被他國支配

美中印太競爭，一位菲律賓空軍退將發文指出，擔心菲律賓成為美國的棋子。菲律賓軍方今天駁斥此說，強調菲律賓捍衛自身利益，不會被其他國家支配。

菲律賓空軍退休少將柏奎茲（Romeo Poquiz）14日在臉書（facebook）發文說，菲律賓以捍衛主權之名與中國硬碰硬的作法，更符合美國的利益；真正的戰鬥是如何不成為美中競爭的棋子，而保衛菲律賓，並呼籲菲律賓領導層勿把菲律賓變成第2個烏克蘭。柏奎茲發文的「美國棋子說」，引起菲國軍方關注。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天召開記者會表示，菲律賓是主權國家，有自己的國家利益，菲律賓軍方的所有作為都是為了保護國家利益。

他說：「我們挺身對抗中國共產黨，我們恪守國際法、捍衛自由航行權、主權和主權權利。」

崔尼代補充，菲律賓不會為其他國家的利益而戰，也不會被其他國家支配。

崔尼代對於菲律賓退休將領呼應中國的說詞感到失望，稱菲律賓人不應成為中國的傳聲筒。

中國政府已多次「奉勸」菲律賓勿當美國的棋子。

崔尼代強調，菲律賓進行中的軍事現代化計畫是防衛屬性，旨在捍衛領土和海事權利，不會攻擊任何國家，烏克蘭的場景不會發生在菲律賓。

被問及軍方是否支持與中國透過對話解決南海爭議，崔尼代回應，國防部門領導層向來支持對話，但這必須建立在相互尊重與互信的基礎上，中國正陷於「信任赤字」，雙方有很多信心建立的工作要做。

另一方面，南海仲裁案結果宣布迄今已9年，仍不被中國承認，且沒有任何國際機構可以強制執行，中國外交部日前形容它是一張「廢紙」。

對此，崔尼代說，愈來愈多國家與菲律賓進行聯合軍事演習或海上合作，支持國際法，這就是國際社會對南海仲裁結果的執行。