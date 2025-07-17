烏克蘭前司法部長將出任駐美大使 促進與華府合作

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，已經任命剛卸下司法部長一職的斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）出任駐美國大使。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體表示，「我已經簽署了斯特法尼希納的任命令，作為總統特使，促進與美國之間的合作」。

他也說：「目前華府正在處理同意斯特法尼希納出任烏克蘭駐美國大使的所有必要程序。」

另外，烏克蘭國會今天以262票贊成、22票反對，表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）出任新任總理，正式接替兩天前請辭的前總理什米哈爾（Denys Shmyhal），為烏克蘭政府人事重組邁出關鍵一步。

澤倫斯基日前公開提名斯維里登科接掌內閣，並強調政府需進一步強化經濟與資源管理。