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南韓梅雨釀洪患...至少3人罹難 逾千人撤離危險地帶

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

南韓官員表示，豪雨侵襲造成至少3人喪命，另有逾千人撤離危險地帶。7月出現梅雨是南韓常態，但官方氣象數據顯示，忠清南道3個區域本週遭遇有紀錄以來數一數二高時雨量

南韓行政安全部指出今天有3人遇難，全都發生於忠清南道。

一名行政安全部官員告訴法新社，「截至當地時間下午4時為止，今天至少有3人因豪雨喪命」，另外還有超過千人已撤離危險地帶。

南韓警方向法新社表示，一名罹難者是於被水淹沒的交通工具中尋獲；一名年長男子在溪流附近被沖走；另一位年長男性在他的兒子通報失蹤後，被發現死於被淹沒的地下室公寓。

南韓氣象廳透過聲明指出，截至今天上午10時30分，瑞山市已降下將近440毫米的雨量，等同該地區年平均雨量的35%。

由於鄰近溪流氾濫，忠清南道洪城郡居民今天清晨被當局下令「立即撤離至安全地點」；當地數所學校及幼兒園也處於關閉狀態。

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