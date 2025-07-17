越南非洲豬瘟疫情升溫 累計死亡與撲殺豬隻逾3萬

非洲豬瘟疫情在越南有升溫、蔓延的趨勢，全國34個省市中已有近30個淪陷，包括河內市（Ha Noi）、峴港市（Da Nang）等均出現疫情，自年初迄今死亡與撲殺豬隻總計超過3萬頭。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年初迄今，越南34個省市中已有28個通報非洲豬瘟疫情，僅胡志明市、順化（Hue）、安江省（An Giang）、清化省（Thanh Hoa）、興安省（Hung Yen）、海防市（Hai Phong）尚未通報疫情。

全國累計逾2萬9600頭豬隻染疫，死亡與撲殺總數超過3萬460頭。其中，疫情最嚴峻的是位於中越兩國邊界的諒山省（Lang Son）及高平省（Cao Bang）。

此外，越南農業與環境部表示，目前有20個省市於21天內再度爆發非洲豬瘟疫情，共計1萬9700頭豬染疫，死亡與撲殺豬隻數量達2萬280頭。

越南畜牧與獸醫局副局長潘光明（Phan QuangMinh）表示，非洲豬瘟疫情在越南有升溫的趨勢，出現小規模多點復發。

他分析，主要是非洲豬瘟病毒具有較強的抵抗力，出現了新的毒株，難以消滅，且能在環境中長時間存活。由於小規模、社區養殖的比例仍高，因此很難確保生物安全措施的落實。

越南畜牧與獸醫局認為，一些地方在疫情傳播時無法及時發現疫情，甚至隱瞞疫情。小規模屠宰普遍存在，且地方管理缺乏嚴密監控。

越南畜牧與獸醫局表示，隱瞞疫情行為複雜，包括販售病豬、私自屠宰、暗中銷售、謊報或不報告疫情，甚至隨意丟棄死豬。潘光明說：「這讓本身具有高度抵抗力，能長時間存活的非洲豬瘟病毒有了擴散的條件。」