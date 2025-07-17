16歲就能投票？英國計畫下修投票年齡

路透報導，英國政府17日表示，他們計畫賦予所有16、17歲的青少年投票權，這將是該國民主制度重大改革。英國政府表示，這項被提出的改革需要經過國會批准，將使英國各地投票年齡保持一致。

蘇格蘭和威爾斯已將投票年齡下修至16歲。英國BBC報導，但英國國會、英格蘭地方選舉，以及北愛爾蘭所有選舉的投票年齡目前是18歲。BBC還指出，英國上次下修投票年齡是在1969年，將投票年齡從21歲下修至18歲。

英國副首相芮納（Angela Rayner）在聲明中表示：「我們正採取行動打破參與選舉的障礙，以確保更多人有機會參與英國的民主。」

英國國會報告顯示，去年國會大選的投票率是59.7%，創下自2001年以來最低紀錄。

英國下議院圖書館指出，多國研究顯示，下修投票年齡至16歲對於選舉結果沒有什麼影響，而且16歲就獲得投票權的人，比18歲才獲得投票權的人更有可能去投票。

工黨競選期間就曾表示，如果勝選會下修投票年齡。這項改革也會擴大可以接受的選民證件，包括英國發行的銀行卡，以及現有身分證件的數位形式，如駕照和退伍軍人卡。

為打擊外國勢力干預，英國政府表示，他們也計畫收緊關於政治捐款的法規，包括針對來自非法人協會超過500英鎊（約台幣1萬9715元）的捐款進行審查，以及堵上遭空殼公司利用的漏洞。