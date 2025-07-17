北韓西海發射場新建碼頭 恐用於運送大型火箭零件

航太與國防技術公司ICEYE表示，根據衛星影像，在北韓主要火箭發射場的一座全新海上碼頭已經建造完成。這座基地曾進行最新的間諜衛星發射及其他火箭試驗。

路透社報導，在ICEYE提供的文件中指出，根據衛星影像，這座位在西海衛星發射基地（Sohae SatelliteLaunching Station）的碼頭「相較於過去的鐵路，能夠運送更大型的火箭零件」。大型火箭的射程更遠。

據北韓官方媒體報導，北韓領導人金正恩在2022年時視察西海的設施時要求進行現代化並擴大建設，以確保發射更多類型的火箭，其中包含搭載軍事間諜衛星的火箭。

這個設施曾將衛星送入軌道，也用於測試各種飛彈零組件，包含火箭發動機和太空發射載具，韓國與美國官員均表示，這些技術與洲際彈道飛彈所需的技術相當類似。

一張7月9日的影像顯示這個碼頭已有全新棧橋、船隻，顯示可能已具備運作條件，可能有助於提升西海發射基地的後勤能力。

ICEYE補充說明，根據初步報告，這個碼頭從開發到完工，大約花費28個月。

位在華盛頓的北韓監測計畫「38 North」表示，這項設施的道路和鐵路等基礎建設擴建工程，仍持續進行。

由商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs）從去年12月到今年7月間所拍攝衛星影像也顯示，海邊似乎有一個碼頭正在興建。

平壤最近一次試圖在西海發射基地發射軍事間諜衛星是在2024年5月，最後以失敗告終。不過金正恩誓言不放棄這個太空偵察計畫，因為他認為這個計畫在維護國家自我防衛、抵禦敵人威脅方面，相當重要。

北韓曾於2023年11月成功將首顆間諜衛星送入軌道。

南韓官員表示，作為與莫斯科日益加強軍事合作的一部分，北韓可能獲得俄羅斯協助以發展衛星計畫，以交換北韓派遣軍隊支援俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

北韓表示，包含核武器在內，軍事活動是國家的主權權利，僅用於自衛。北韓指控美國及其盟友，透過軍事演習與制裁等「敵對政策」威脅北韓。