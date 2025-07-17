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烏克蘭國會通過任命 斯維里登科出任新總理

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
烏克蘭新任總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）。圖／美聯社
烏克蘭新任總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）。圖／美聯社

烏克蘭國會今天以262票贊成、22票反對，表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科出任新任總理，正式接替兩天前請辭的前總理什米哈爾（Denys Shmyhal），為烏克蘭政府人事重組邁出關鍵一步。

根據烏克蘭國會議員熱列茲尼亞克（YaroslavZhelezniak）在通訊軟體Telegram發布的訊息指出，支持斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）出任總理的262票中，有201票來自總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）所屬執政黨「人民公僕黨」。

澤倫斯基日前公開提名斯維里登科接掌內閣，並強調政府需進一步強化經濟與資源管理。

現年39歲的斯維里登科，擁有風險管理碩士學位，早年曾在民間企業任職，2015年起進入公職體系，歷任地區行政部門顧問、經濟發展部門主管，2019年起出任經濟部副部長，2021年11月獲任為第一副總理兼經濟部長。她在促進烏、美能源與礦產合作方面亦具關鍵角色。

目前烏克蘭政府大部分財政資源投入軍事與防衛，社會民生開支多仰賴西方援助。分析人士指出，斯維里登科上任後，預料將聚焦提升預算效率、重整國內資源分配，並強化與國際援助方的協調合作，以穩定戰時經濟運作。

澤倫斯基日前闡述未來6個月新政府的施政重點，包括加速國內武器生產、強化無人機供應，以及提升國內經濟潛力等。

根據烏克蘭憲法規定，總理辭職後，整體內閣亦須總辭。國會預計近期內將就新一屆內閣成員名單進行表決。

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