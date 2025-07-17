萌度破表！日本大分Hello Kitty機場 向台灣遊客招手

搭上大阪世博熱，有「溫泉縣」之稱的日本大分縣與三麗鷗合作推出系列觀光活動，包括打造「大分Hello Kitty機場」，以「世界上最溫暖的機場」為概念，安排三麗鷗角色待客。大分縣知事佐藤樹一郎日前邀台灣部落客等做說明，盼吸引更多台灣遊客來訪。

為期半年的大阪世博將於10月13日閉幕，日本很多縣市推出搭世博熱的觀光活動，其中大分縣相當積極，4月起將大分機場改名為「大分Hello Kitty機場」，機場內設有可和Hello Kitty一同拍照的專區，還有美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗等三麗鷗人氣角色，讓遊客驚喜連連。

8月2日起將推出第二波宣傳活動，國內線班機託運行李領取處將設有Hello Kitty、布丁狗等裝置設計。此外，機場的足湯、洗手間等處也有三麗鷗角色的裝飾。

8月2日，還推出大分Hello Kitty機場往來三麗鷗「和諧樂園」的巴士，沿途經過JR杵築站，試營運期間至11月15日。

縣內除了有溫泉勝地，還有一座萌度破表的大分Hello Kitty機場，大分縣知事佐藤樹一郎引以為傲，日前特別安排台灣部落客、媒體、旅行業者等到大分縣參觀。一行人先到大阪世博觀賞後，搭乘「向日葵」號郵輪從大阪到大分，然後兵分兩路，遊賞大分縣的南、北方景點。

一行搭乘晚上7時從大阪南港出發，歷經約11小時，搭乘時感覺平穩、舒適，翌日清晨從郵輪甲板上可遠眺溫泉煙霧裊裊升起的景象，抵達大分縣別府觀光港下船展開大分之旅。如此安排，遊客可省去一晚飯店住宿費、從大阪飛大分的機票費及移動時間。

佐藤在大分縣府與台灣部落客等進行意見交流時，特別用中文打招呼說：「歡迎來大分，我是佐藤、大分縣知事，大分有很多地方，多看看。大分除了溫泉以外，還有很多菜，很好吃。」他用日文說：「很多台灣民眾到大阪世博觀賞，可搭郵輪到大分，途經美麗的瀨戶內海」。

佐藤得知台灣部落客們對搭乘郵輪的安排很滿意，覺得欣慰。被問及大分與Hello Kitty結緣的契機時，他表示，「20多年前大分縣邀三麗鷗打造一座Hello Kitty主題樂園，名為『和諧樂園』，是大分縣與三麗鷗結緣的第一步，之後持續合作，今後三麗鷗計畫擴大和諧樂園，打造成娛樂度假村，雙方關係將更密切」。

佐藤說：「目前全世界只有兩座三麗鷗Kitty的主題樂園，戶內型的是位於東京多摩市三麗鷗彩虹樂園；戶外型的是位於大分縣日出町的和諧樂園，物以稀為貴，歡迎大家來玩。」

訪談中，佐藤分享了他的「私房景點」。他表示，親子同遊的話，和諧樂園和RURU公園（大分農業文化公園，以壩湖為中心的大型休閒園區）可享受大自然風光。

台灣民眾對大分縣的印象大多是別府、湯布院等溫泉勝地，其實大分縣還有歷史悠久的神社、老街、傳統慶典文化等。

佐藤特別推薦知名能量景點「宇佐神宮」。他表示，今年宇佐神宮慶祝八幡大神鎮座1300年，屆時將舉行派遣敕使（天皇的使者）的敕祭。

宇佐神宮是日本全國逾4萬間八幡社的總本宮，皇室相當尊崇這座神宮，視為僅次於伊勢神宮的第二宗廟。宇佐神宮也被視為日本神道與佛教合一「神佛習合」文化的發祥地。

佐藤問台灣部落客們：「各位有觀賞過京都祇園祭嗎？大分縣的日田、中津等地每逢夏天會舉行祇園祭傳統藝能活動，期間有裝飾絢爛豪華的大型山車（慶典花車）等」。

「日田祇園的曳山（山車）活動」被指定為日本國家重要無形民俗文化資產，做為2016年日本「山・鉾・屋台」之一，被列為聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產。

佐藤進一步介紹，「大分縣的姬島有『狐舞』，可看到孩童可愛的舞姿，還有460年歷史的國家選定無形民俗文化資產『鶴崎舞』，以及大分縣無形民俗文化資產『津久見扇子舞』等」。

大分Hello Kitty機場還掛著慶祝台灣虎航今年4月2開闢台北－大分新航線的宣傳物。大分成為台灣虎航飛航日本的第21個航點，也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州的新航點。

為了提供包括來自台灣等國內外遊客更便捷的交通，大分的民間公司7月26日將推出氣墊船新交通工具往返於大分Hello Kitty機場與大分市。

佐藤表示，「英國有這種氣墊船交通工具，在日本僅大分將運用，可望為遊客帶來新奇體驗」。未來將運用這種交通工具，規劃大分到九州其他縣市的航線，大分將成九州旅遊的樞紐。