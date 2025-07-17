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捷克推暑期軍訓700高中生自願參加 結訓領數萬獎金

中央社／ 布拉格17日專電

捷克有超過700名高中生自願參與軍事訓練，學習基本軍事戰術、輕武器射擊、投擲手榴彈與急救等課程，訓練強度與正規軍人入伍的基礎訓練相同。成功完訓可獲得軍方發放的獎金4萬498克朗，以及取得預備役軍人身份。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，這項給高中生的軍事訓練從7月7日至8月1日，訓練包括基本軍事戰術、輕武器射擊、投擲手榴彈、隊列訓練、地形學與工兵基礎、急救課程，以及體能訓練如晨操與野外行軍。此密集訓練的強度與正規軍人入伍的基礎訓練課程一致。

捷克全國共有逾700名學生今年夏天在8個駐軍地點參與這項密集的軍事訓練。成功完訓的高中生將進行宣誓儀式，並可獲得軍方發放的4萬498克朗（約新台幣5萬6104元）獎勵金。畢業學員將取得預備役軍人身份，對於高中畢業後有意從軍或進入預備役部隊者，這將是一個重要跳板。

捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）16日前往視察訓練情形，並強調訓練是自願參與的。她說，媒體常問她是否會恢復義務役，「我總是回答不。我認為國防部應該盡一切努力，嘗試各種方法，讓民眾自願加入軍隊。」

切諾秋娃指出，去年試辦第一屆訓練有110人完成，其中有30%的人希望留在軍隊，不論是成為職業軍人或加入預備役部隊。

軍事訓練地點在捷克多個城市包含金採（Jince）、納梅斯特（Náměšť nad Oslavou）、斯特拉科尼采（Strakonice）、塔博爾（Tábor）、赫魯迪姆（Chrudim）與普熱斯拉維采（Přáslavice）進行。

金採砲兵團共有68名年輕人參加，其中包含15名女性。金採訓練負責人楚納特（Michal Čunát）表示，軍訓對男生與女生的要求是一樣的。他補充，當然，女生的體能通常會稍微弱一些，但他也強調這並非絕對，有的女學生的體能表現優於男生。

20歲的帕拉科娃（Victoria Palacková）正在金採的砲兵部隊參加第二週的訓練。她表示：「不是每個人都適合的這種訓練，精神與體力上都很有挑戰性。但這就是軍隊的本質。」

帕拉科娃說，自己體能還不錯，伏地挺身和仰臥起坐都不成問題，一分鐘可以做43個仰臥起坐。和其他學員一樣，她整天都沒放下逾3公斤重的突擊步槍。

暑假過後，帕拉科娃預計將進入布爾諾馬薩里克大學（Masaryk University）就讀安全與戰略研究。談到參加訓練的原因，她說：「我對國家安全單位很感興趣，也想朝這方面發展。這是個很好讓我嘗試的機會」。

報導指出，這場軍事訓練對高中生來說，既是檢驗體能與心理韌性的機會，也是遠離手機和社群媒體的「數位排毒」。

帕拉科娃讚賞，平時容易被各種資訊轟炸，軍事訓練讓她「數位排毒」，「我們只有晚上10點到凌晨5點的個人時間可以用手機，但那時大家寧可選擇睡覺。」

18歲的博德納爾（Adam Bodnár）暑假後將升上高三，他對參加武裝部隊感到興趣，因為他的雙親都在軍中服役。他也表示，「我甚至不想帶手機在身上，每天已經被一堆資訊淹沒，還得不斷忙碌。」

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